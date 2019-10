Paolo Fox Oroscopo 2019: 12 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo oggi sabato 12

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Il fatto di avere la Luna nel tuo segno è importante: in questo weekend sarà possibile raggiungere un risultato migliore e, soprattutto se nel fine settimana lavori, ci saranno novità. Le situazioni nate precedentemente all’estate sono ancora attive, ma quelle che sono nate da Settembre probabilmente non saranno recuperate.

In questo weekend l’amore parla chiaro! E anche tu sembri più diretto in tutto quello che dici!

Oroscopo Toro

Sabato e domenica sono due giornate interessanti per quelli che vogliono fare qualcosa di nuovo, anche nell’ambito del lavoro. Bisogna ricordare che proprio l’attività professionale sarà avvantaggiata, quindi chi lavora adesso part-time o sta facendo pratica, potrebbe sperare anche in una assunzione l’anno prossimo.

Anche chi ha già un’attività potrà decollare; problemi di salute o personali ci sono stati alla fine del mese scorso, però anche in questo caso si può dire se c’è un problema si affronta e si risolve.

Oroscopo Gemelli

Sabato e domenica sono due giornate di recupero per te che hai bisogno di vedere un orizzonte più sereno, più chiaro. Non sarà difficile perché questo fine settimana aiuta le relazioni e i rapporti interpersonali.

E’ possibile fare qualcosa in più, voglio ricordare che Marte e Sole in ottimo aspetto rappresentano anche la possibilità di superare un’emergenza che ha riguardato il lavoro. Alcuni investimenti saranno finalmente premiati sopratutto da Novembre.

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono giornate un pò strane perchè riportano alla luce qualche piccolo problema. Chi lavora nel fine settimana deve stare attento. Anche l’amore potrebbe essere colpito da un momento di disagio che però sarà superato, quindi solo questo weekend mi sembra un pò conflittuale e già da lunedì si recupera.

Un consiglio: cerca di evitare conflitti! E se devi andare ad un appuntamento, prenditi il tempo giusto perchè sono possibili dei ritardi.

Oroscopo Leone

Non posso dire che questo periodo sia entusiasmante per i sentimenti, anzi siete davvero molto critici. Quelli che hanno un grande amore vorrebbero fare di più ma non possono.

Quelli che non hanno l’amore sono arrabbiati persino con il destino: però in un quadro generale offuscato, questo fine settimana funziona e aiuta soprattutto coloro che hanno un amore lontano o vogliono cercare di avvicinarlo.

Oroscopo Vergine

Ora che ci sono meno tensioni planetarie si può palare anche di quello che è giusto dire, quindi questo fine settimana aiuta recuperi sentimentali ed emozioni. Con una persona Toro, Scorpione o Capricorno, potresti fare progetti a lunga scadenza.

E’ un momento di forza anche per quanto riguarda gli incontri. Se ti sei troppo chiuso nel corso degli ultimi mesi, ora devi riparare al danno e mostrarti più disponibile; nuovi incontri favoriti.

Oroscopo Bilancia

In questo fine settimana meglio parlare in modo chiaro e posso dire che, non tutti, ma molti, si trovano in una condizione di grande stress che si riversa in amore. Nei rapporti interpersonali, quindi, bisogna verificare la tenuta di un sentimento. Ma non bisogna tirare troppo la corda.

Prudenza nelle relazioni con Ariete e Capricorno perchè ultimamente si sono rivelate molto più complicate del previsto.

Oroscopo Scorpione

Il fine settimana conferma che Ottobre è un mese importante, puoi innamorarti e rivedere una condizione che nel passato è stata difficile da affrontare, puoi ricevere una buona notizia, sbloccare un contenzioso aperto da tempo. Deve tornare un pò di ottimismo; possibilità di recupero anche per la forma fisica in particolare se tra fine Luglio e metà Agosto hai avuto delle problematiche in più.

E’ molto importante avere attorno persone stimolanti, come ad esempio Ariete e Leone, perchè con la loro energia ti fanno arrabbiare ma stimolano anche la tua vita.

Oroscopo Sagittario

Anche se il mese dell’amore e delle grandi emozioni sarà quello di Novembre, posso dire che in questo fine settimana abbiamo una sorta di anticipo del futuro. Questo fine settimana, infatti, annuncia qualcosa di importante che accadrà, quindi per le coppie che si vogliono bene ci potranno essere dei progetti da varare in vista del prossimo mese.

E’ importante parlare del futuro con serenità: per chi si incontra per la prima volta, in questi giorni, emozioni che si risvegliano e voglia di fare scelte che durano nel tempo.

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana c’è forte tensione. E siccome quando sei arrabbiato o senti che qualcosa non va diventi un pò troppo rigido nelle tue decisioni e nelle tue scelte, consiglio di essere un pochino più malleabile.

Certo è che se una persona ha fatto il doppio gioco con te oppure ha tentato di infastidirti, non sarai molto disponibile al perdono. Anzi, potresti metterla in riga seriamente!

Oroscopo Acquario

Il fine settimana porta consiglio. Tu rimani sempre amico delle persone che hai amato, anche quando c’è una separazione puoi far passare uno o due anni però puoi anche pensare ad un riavvicinamento: non sei capace di portare rancore. Sulla base di questi presupposti potrebbe anche tornare una storia dal passato ma consiglio di non rivangare troppo ciò che è stato.

Solitamente ti stanchi di vivere sempre nella routine: il desiderio di iniziare nuovi progetti è sempre più forte e non riguarderà solo l’amore ma anche il lavoro e la vita di tutti i giorni.

Oroscopo Pesci

Continua lo stato di grazia e di buona energia che state vivendo in quest’Ottobre, un mese di recupero e di nuovi stimoli. Se non senti questo recupero vuol dire che hai paura di affrontare le novità. Vorrei stimolare all’azione tutti quelli che sono rimasti delusi da una storia o che sono rimasti troppo fermi.

E’ molto importante adesso notare che anche se tu non ti muovi, saranno gli altri a muoversi nei tuoi confronti. Per esempio chi non vuole un amore, potrebbe però ricevere delle proposte stimolanti.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!