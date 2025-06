L’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival ha preso il via. La manifestazione, ideata e diretta da Tiziana Rocca, sarà in programma sino al 22 giugno nel capoluogo sardo e a Santa Margherita di Pula. Quest’anno ci sarà anche una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno in un cinema di Cagliari.

Filming Italy Sardegna, intervista esclusiva a Paolo Conticini

Tra i vip premiati nel corso della prima serata anche Paolo Conticini che noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva. L’attore e conduttore ha parlato del suo legame con la Sardegna:

“La Sardegna è una terra meravigliosa, proprio qualche anno fa ero venuto in tourneé con lo spettacolo Mamma mia che ha avuto un successo enorme. Ricordo ancora il coinvolgimento del pubblico alle canzoni degli Abba”.

Proprio quest’anno Paolo Conticini ha lavorato in teatro con Enzo Iacchetti nello spettacolo “Tootsie“ interpretando con maestria il ruolo di Michael/Dorothy e portando in scena tutta la sua versatilità e il suo carisma: “E’ stata un’esperienza diversa, ho interpretato un ruolo diverso da quelli che avevo interpretato finora. E’ stato molto stimolante“.

Nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione di un approdo di Conticini alla conduzione de I Fatti Vostri.

Ai nostri microfoni il conduttore ha però smentito: “Ho un contratto con Discovery e credo che sia qualcosa di incompatibile. Credo che non sia possibile”. “Cash or trash” è il programma condotto da Conticini con grande successo: “E’ un programma pulito, educativo, intelligente e in cui soprattutto non si urla”.