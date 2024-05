45 anni di carriera e non sentirli. E’ il caso di Paolo Bonolis, uno dei volti più amati e di maggior successo della televisione italiana che dalle pagine de La Repubblica si è raccontato a cuore aperto.

Paolo Bonolis e la tv di oggi: “funziona Stefano De Martino”

La carriera di Paolo Bonolis non ha bisogno di onorificenza. Genio indiscusso del piccolo schermo, il conduttore ha saputo districarsi con egual successo sia in Rai che a Mediaset lanciando programmi e trasmissioni diventate dei veri e propri cult per milioni di telespettatori. Non sono mancate le critiche, anche da parte di chi più volte ha etichettato la sua tv come spazzatura, ma Bonolis dalle pagine de La Repubblica ha precisato «non sono d’accordo, ma accetto tutti i giudizi». Parlando proprio di giudizi, il conduttore non nasconde che in passato alcuni critici l’hanno ferito, ma è consapevole che forse quelle frecciate erano necessarie per essere letti.

Il conduttore ha poi sottolineato di essere sempre stato libero, sia come uomo che conduttore. «Non mi autocensuro e non mi sento limitato» – ha detto Bonolis precisando – «non metterei mai in difficoltà la persona che ho di fronte, ma voglio poter giocare liberamente con lei. Conta il sentimento che ti muove a dire le cose, non la parola». Durante la sua carriera ha conosciuto e lavorato con i grandi della tv: da Mike Bongiorno, a Corrado fino ad Edoardo Vianello, anche se oggi la tv è completamente cambiata e tra tutti i colleghi fa un plauso a Stefano De Martino «lui oggi funziona».

Paolo Bonolis e il ritorno al Festival di Sanremo: “Sì, può darsi che lo rifarò”

Dopo 45 anni di carriera, Paolo Bonolis ha ancora tanta voglia di fare televisione, ma è consapevole del tempo che passa e che nei prossimi anni dovrà lasciare spazio. Prima di chiudere la sua carriera però non nasconde di avere un desiderio: tornare al Festival di Sanremo. «Sì, può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival» – ha detto il conduttore confessando – «potrebbe essere una bella chiusura…».

Parlando di Festival impossibile non commentare il post Amadeus affidato a Carlo Conti: «sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte».