Ieri sera Paolo Bonolis ha presentato il suo libro a Napoli. La redazione di SuperGuidatv era presente al magnifico evento. Per l’occasione Bonolis ha parlato anche dei suoi figli, soprattutto della piccola Silvia raccontando di come il suo arrivo sia servito per migliorarlo per per aiutarlo a smussare la sua arroganza. Da papà affettuoso quale è, però, il noto conduttore ha raccontato anche altri altri aneddoti molti divertenti su Silvia. Cosa ha detto?

Paolo Bonolis e la presentazione del nuovo libro

Durante la presentazione del suo libro, Paolo Bonolis a Napoli ha creato un vero e proprio show e divertito tutti i presenti; anche chi si stava annoiando. Come vi abbiamo documentato sui nostri account social, infatti, il conduttore ha messo in piedi in pochissimi secondi una gag ad hoc per intrattenere una bambina che si stava annoiando.

Chiacchierando del più e del meno, oltre a toccare alcuni dei temi salienti del suo manoscritto, Bonolis ha raccontato anche un aneddoto molto divertente in merito a Berlusconi e ad un incontro molto particolare avvenuto un po’ di anni fa. Bonolis e il suo agente, Lucio Presta, erano stati convocati a Palazzo Grazioli e non sapevano cosa aspettarsi. L’incontro con Letta e Bonaiuti sembrava quasi surreale, almeno quanto la proposta.

Pare infatti che l’allora Presidente volesse Paolo Bonolis come Portavoce di Forza Italia, ma le cose non sono andate in porto.

Paolo Bonolis figli: l’amore per Silvia

Fra una risata e l’altra Bonolis ha poi raccontato con il suoi inconfondibile stile qualche aneddoto riguardante sua figlia Silvia. Il conduttore ha mostrato tutto il suo lato più tenero e gentile dimostrando di essere un padre attento, affettuoso e soprattutto orgoglioso.

Silvia qualche mese fa ha partecipato alle Special Olympics facendo così vivere a tutta la famiglia un’esperienza davvero emozionante.

La primogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha vinto la medaglia d’oro nei 10 metri assistiti. Bonolis, ridendo, ha raccontato però che l’avversaria, impaurita del colpo di pistola sparato alla partenza, è rimasta pietrificata e ha abbandonato così la gara. La figlia, invece, avendo preso dal padre, è partita a razzo e ha dato comunque il meglio di sé. Alla fine tutti erano felici.

Ecco le parole del conduttore:

Ha gareggiato per le qualificazioni per le Nazionali. E’ stata una esperienza bellissima quella delle Special Olympiocs … Silvia ha vinto la medaglia d’oro nei dieci piani assistiti, perché l’altra non è partita (ride). Le due ragazzine, tutte e due afflitte da problemi motori abbastanza evidenti, quando quello ha fatto via, BOOM, quell’atra si è cagata sotto. Silvia, come papà, è partita e ha vinto … . Poco dopo sul palco erano felicissime tutte e due”.

Bonolis ha poi aggiunto di parlare di Silvia con leggerezza ritenendola come tutti gli altri figli. Lei come tutti gli altri ha portato qualcosa in più nella sua vita aiutandolo a smussare la sua arroganza e a diventare così una persona migliore.

Ecco le sue parole a tal proposito:

Di lei ne parlo con molta sensibilità e con molta leggerezza, perché è come gli altri figli. Ognuno di loro è portatore di qualcosa di nuovo nella vita e lei ha smussato la mia arroganza.