È in programma per il prossimo 12 maggio l’uscita del nuovo album di Paola e Chiara dal titolo “Per sempre”. Il conto alla rovescia è già partito per quello che si preannuncia essere un vero e proprio capolavoro musicale che vanta anche degli ospiti musicali del calibro di Elodie, Emma Marrone e Cosmo.

Paola e Chiara, nel nuovo album “Per sempre” cantano anche Elodie, Emma Marrone e Cosmo

“Per Sempre” è un disco in cui le due sorelle Paola e Chiara Iezzi ci riproporranno in una nuova versione di molti dei loro grandi successi del passato, e che ci hanno fatto ballare fin dal lontano 1997. Andiamo ora a scoprire tutti i dettagli trapelati in queste ore, a partire dalla nuova versione di Festival, che sarà cantata con Elodie.

“Per sempre”: Paola e Chiara cantano con Elodie ed Emma Marrone

Il nuovo album delle sorelle Paola e Chiara è in arrivo il 12 maggio. A pochi giorni dall’uscita, le sorelle Iezzi hanno rivelato diversi dettagli della tracklist. All’interno dell’album, oltre al brano presentato a Sanremo 2023 dal titolo Furore, ci sarà spazio anche per una nuova versione di Festival, brano del 2002, tratto dall’omonimo album. Un grandissimo successo reinventato in questo caso insieme a Elodie.

“Non poteva non essere lei il featuring per questa canzone“, hanno raccontato le due sorelle Iezzi, contente di poter collaborare con un’artista che ha dato loro la sua cifra stilistica e anche una visione diversa sulla vocalità di una canzone che resta un cult per i loro fan. La nuova Festival non sarà però l’unico brano a contenere un duetto nel nuovo album.

Nel nuovo album di Paola e Chiara non poteva mancare un’altra voce tra le più amate in Italia, quella di Emma Marrone. La canzone scelta per questo duetto è Fino Alla Fine.

Cosmo canta con Paola e Chiara

Non si conosce ancora la tracklist integrale del disco, anche se è facile immaginare quali potranno essere i brani scelti da Paola e Chiara. Oltre a Festival sappiamo però che ci sarà spazio per un altro brano del 2002: Kamasutra. In questo caso ad accompagnare le sorelle della musica italiana sarà il deejay e cantautore: Cosmo. “Abbiamo unito due mondi“, hanno raccontato le Iezzi.