Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. È vero o non è vero? Da quando c’è Temptation Island Vip assistiamo a parecchie crisi passeggere solo per scrivere un copione. I due erano felicissimi insieme fino all’altro giorno, poi il post su Instagram dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin e la brusca separazione. Cosa sarà successo? I fan della coppia vogliono saperlo, ma il mistero si infittisce sempre di più. Nel frattempo, però, Fede ha deciso di farsi perdonare dedicando una canzone alla sua ex fidanzata.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: il gesto per farsi perdonare

L’amore al tempo dei social. Ci si fidanza su Facebook, ci si lascia su Instagram e si avviano le cause del divorzio su Twitter. C’è poi chi raggiunge un livello ancora più alto come Federico Rossi, componente del duo Benji e Fede e fidanzato di Paola Di Benedetto. Il cantante, da poco lasciatosi con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, ha pubblicato un’intera canzone tra le ig stories per farsi perdonare. Una serenata social, perchè la schitarrata sotto casa ormai è passata di moda. Ma perchè Fede deve farsi perdonare?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi perchè si sono lasciati?

La brusca separazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha lasciato tutti esterrefatti. La coppia, nata tra lo scetticismo generale, era riuscita a convincere tutti con vacanze da sogno e post social super romantici. L’aria di crisi, però, è arrivata anche per loro, sancita da un post pubblicato dall’ex concorrente de L’Isola dei Famosi tra le Instagram Stories. Perchè Paola e Fede si sono lasciati? È la domanda che si pongono nelle ultime ore i fan della coppia.

Vari siti e settimanali di gossip hanno avanzato l’ipotesi di tradimento da parte del cantante. Federico Rossi, infatti, pare si sia avvicinato ad Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo. Al momento, però, sono solo indiscrezioni che non trovano conferme ufficiali.