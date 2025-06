Paola Barale si è raccontata nel podcast “Non lo faccio x moda” di Giulia Salemi parlando della sua carriera televisiva: dagli esordi come “sosia” di Madonna al grande successo come showgirl e presentatrice. Non solo, con la sua solita schiettezza e sincerità si è soffermata anche a parlare di Belen Rodriguez lanciando poi una frecciata ad Alfonso Signorini.

Paola Barale a “Non lo faccio x moda” di Giulia Salemi: “volevo essere una professoressa di ginnastica”

La presenza di Paola Barale come ospite del podcast “Non lo faccio x moda” di Giulia Salemi non è passata affatto inosservata. La showgirl, anzi ex showgirl in pensione come si è definita, ha tracciato un percorso della sua vita personale ed artistica rivelando che non sognava affatto di lavorare nel mondo della televisione e dello spettacolo. In realtà la Barale avrebbe voluto fare la professoressa di ginnastica: “stavo facendo l’Isef, volevo essere una professoressa di ginnastica perché mi sembrava un lavoro poco impegnativo“. Tutto è cambiato quando inizia a truccarsi come Madonna diventandone la sosia: “mi truccarono come Madonna e ne risultai molto somigliante. Mi scattarono delle foto che finirono all’agenzia Caremoli, nella sezione sosia: lì iniziò la mia carriera da sosia. Mi pagavano un milione di lire“.

Ricordando proprio i suoi esordi, la Barale ha raccontato: “in quel periodo mi dicevano tutti che somigliavo a Madonna, effettivamente un po’ potevo assomigliarle. Volevano farmi fare un servizio come lei ma mi sono rifiutata, non me ne fregava niente. Io volevo diventare un’insegnante di ginnastica, mi sembrava molto poco impegnativo. Poi ho fatto queste foto, ero molto somigliante e mi avevano detto di portarle in un’agenzia, io non volevo assolutamente. Poi le hanno portate loro e mi hanno preso come sosia di Madonna. Io prendevo un cachet di un milione di lire a sera. Lei una volta ha pubblicato anche una mia foto“.

Paola Barale senza filtri su Belen Rodriguez e Alfonso Signorini

Durante la lunga chiacchierata tra Paola Barale e Giulia Salemi, la ex showgirl ha parlato anche della collega Belen Rodriguez. Con sincerità ha precisato: “Belen avrebbe potuto fare molto di più. Io non la conosco benissimo però per quanto l’ho vista, canta bene, balla bene, non è stata valorizzata per quello che poteva fare. Stefano in un attimo è diventato conduttore“. La Barale ha poi parlato della sua esperienza a Pechino Express: “non sono arrivata fino alla fine, Luca Tommassini si era fatto male e mi hanno mandato un certo Piero, si vantava di viaggiare, vivere in un camper, ma dopo una settimana piangeva che gli mancava casa quindi ho detto ora sarà un po’ difficile. O hai una connessione speciale con la persona o non riesci. Ho fatto Ecuador, Perù e il Brasile l’ho saltato, tanto l’avevo già visto. C’era una prova difficilissima per cui dovevi camminare nelle dune, vedo la bandiera penso di essere arrivata e invece Costantino aveva detto che dovevamo lanciarci giù dalle dune nudi tenendoci per mano e io non l’ho voluto fare”.

Infine la showgirl ha chiaramente lasciato intendere di aver più volte rifiutato il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Non solo, la Barale è tornata a parlare anche di un bruttissimo ricordo risalente al 2017 quando viene paparazzata nuda: “mi hanno paparazzata nuda, ho anche perso la causa in quel caso, è stata una violazione, dovresti dirlo al tuo amico Alfonso Signorini. Io abitavo in un comprensorio, non ho visto il paparazzo, hanno postato la mia foto in topless, era il 2017. Io li denunciai, ma persi la causa“.