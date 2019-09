La news, se confermata, si fa davvero interessante. Parliamo di Pamela Prati, del caso Mark Caltagirone e di una nuova intervista tv – a quanto pare – rilasciata dalla showgirl sarda. Ma dove la vedremo nello specifico?

Pamela Prati ospite a Non è l’Arena? L’intervista in onda su La7 domenica 22 settembre 2019

Secondo Dagospia, Pamela Prati sarà ospite a Non è l’Arena nella prima puntata in onda domenica 22 settembre 2019. L’intervista all’ex volto del Bagaglino, infatti, dovrebbe inaugurare la nuova edizione del programma di La7 condotto da Massimo Giletti.

Al momento non è chiaro se si tratti di un’intervista registrata o in diretta tv. Almeno per ora, però, il sito fondato da Dagostino specifica anche che la trasmissione avrebbe raggiunto Wanda Ferro e Alessia Bausone, politiche in qualche modo finite nel Prati – gate.

Salvo colpi di scena, allora, Prati sbarcherà nel talk show in ripartenza su La7 dopo la celebre intervista – «bellissimo» a Domenica In e dopo le successive partecipazioni – fughe tv a Verissimo e Live – Non è la D’Urso.

Pamela Prati da Massimo Giletti, Matteo Salvini da Barbara D’Urso?

In merito a Pamela Prati da Massimo Giletti, Dagospia scrive anche: «Avvisate Barbara D’Urso!», anche perché «la showgirl si sottoporrà alle domande del conduttore in diretta concorrenza con Live – Non è la D’Urso che per mesi si è occupata del caso».

Sempre stando a Dago, infatti, dopo le dichiarazioni di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, nella seconda puntata di domenica 22 settembre 2019 il talk show di Canale 5 dovrebbe dar spazio anche ad una nuova intervista al leader della Lega Matteo Salvini.

Insomma, i programmi di Canale 5 e La7 si danno il cambio? Non è l’Arena con Giletti passa all’intervista con Pamela Prati, mentre invece Live con Barbara D’Urso prova a rifarsi in ascolti col racconto della politica? Vedremo.