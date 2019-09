Matteo Salvini sarà ospite della seconda puntata di Live no è la D’Urso. Come ha riportato il sito di informazione Dagospia il leader della Lega sarà ospite di Barbara D’Urso nello spazio delle Sfere, quindi “uno contro Tutti”. Chi saranno gli “Sferati”? Vediamo di scoprire qualche dettaglio in più sull’ospitata del Capitano (come lo chiamano i suoi elettori) Mattero Salvini, a Live non è la D’Urso.

Salvini affronterà le sfere di Barbara D’Urso a Live, la prossima domenica 22 settembre

Il leader della Lega, Matteo Salvini ospite a Live Non è la D’Urso il 22 settembre. Questa è la prima volta che un leader politico presenzia il programma serale della Queen of Caffeucci. Difatti lo show, che prima andava in onda al mercoledì sera si è sempre occupato di argomenti leggeri, di gossip, d’amore ma mai di politica.

Forse dopo un esordio molto stentato, si è pensato di cambiare strategia e di invitare un personaggio forte come Salvini che in questo momento storico del nostro Paese è molto amato dal pubblico e riscuote parecchi consensi.

La partenza di Live – Non è la D’Urso, share all’11%

La prima puntata della nuova stagione di Live – Non è la D’Urso, non è partita al meglio. Lo share che ha totalizzato Barbarella si è fermato all’11,08 % per un totale di 1.555.000 spettatori.

C’è da dire tuttavia, che la scelta di mandare in onda il programma la domenica sera ha un po’ penalizzato la D’Urso, perché da sempre la domenica è un giorno complicato per gli show.

Consideriamo anche che la Rai ha piazzato l’ennesima replica della fiction il Commissario Montalbano ed ecco quindi il risultato un po’ risicato di Live. E a tutto, aggiungiamo anche che il “Prati Gate”, dalla Prati a Mark Caltagirone, da Pamela Perricciolo ad Eliana Michelazzo dal finto matrimonio, al coinvolgimento di un minore hanno decisamente stufato il pubblico.

Ma non dubitiamo che con l’arrivo del leader Leghista lo share possa impennarsi improvvisamente. Del resto, Salvini non è nuovo alle ospitate da Barbara D’Urso essendo già stato ospite di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Ma dobbiamo sottolineare che l’arrivo di Salvini in trasmissione era già programmato da circa 10 giorni, per cui non è un escamotage per risollevare le sorti del programma partito lentamente.

Matteo Salvini, leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno, a Live non è la D’urso

Salvini dunque, affronterà le sfere di Barbara D’Urso nella puntata di Live – Non è la D’Urso il 22 settembre prossimo. Siederà di fronte agli “sferati” cercando di rispondere alle domande. Gli sferati saranno giornalisti e opinionisti la cui identità sarà svelata in diretta.

L’ex ministro degli Interni quindi sarà messo “sotto processo” dalle sfere che a seconda dei “Live sentiment” si coloreranno di verde (approvazione) o di rosso (disapprovazione).

Salvini di fronte alle sfere da Barbara D’Urso e la contro -programmazione delle altre reti

Insomma, Salvini come Fabrizio Corona, Cicciolina e Pupo “nell’Uno contro tutti” che vedrà l’ex Ministro dell’interno al centro del dibattito. Ma se da una parte i consensi del leader crescono e le ospitate sue in tv registrano ascolti strabilianti, non dobbiamo dimenticare che il prossimo 22 settembre la contro-programmazione delle altre reti darà del filo da torcere a Carmelita.

Su Rai 1 andrà in onda infatti una nuova fiction dal titolo “Imma Tataranni- Sostituto procuratore” e su La7 riprenderà il programma di approfondimento politico Non è l’Arena con Massimo Giletti.

Chi vincerà la battaglia dello share? Ah saperlo.