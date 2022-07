“Chiamatemi un taxi” quanti di noi ricordano l’espressione usata da Pamela Prati per andare via dalla prima edizione del Grande Fratello Vip? Ebbene l’anno era il 2016 e al timone del reality c’era Ilary Blasi, mentre Signorini era l’opinionista. Ora a distanza di sei anni la showgirl sarda rientra nella casa più spiata d’Italia, ritrovando Signorini conduttore. Pamela Prati, infatti, è stata confermata come concorrente ufficiale del programma assieme a Chaida Rodriguez. Scopriamo qualche news sul reality di Canale 5.

Pamela Prati concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7

Pamela Prati è stata in questi anni al centro dell’attenzione mediatica dopo la brutta storia che la coinvolse assieme ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo nel cosiddetto “caso Mark Caltagirone”. Non c’è stata testata, sito o programma tv che non abbia parlato di Mark Caltagirone, ipotetico fidanzato della Prati che poi si è scoperto non essere reale. Tutta una fantasia: dal suo lavoro, dai figli, agli incontri con la showgirl.

La Prati più volte ha dichiarato di essere stata raggirata e truffata dalla Michelazzo e dalla Perricciolo ma fino ad oggi non è ben chiaro come sono andati i fatti. La Prati avrà modo di raccontare la sua verità all’interno del reality di Canale 5 che prenderà il via il prossimo 19 settembre o forse già addirittura il 12 settembre.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7: cosa dobbiamo aspettarci?

Pamela Prati è una donna con una forte personalità e sicuramente non può essere “domata” facilmente. La sua esperienza al primo Grande Fratello Vip è durata da Natale a Santo Stefano. Dal momento che la sua permanenza è durata dal 19 settembre al 10 ottobre. Ricordiamo infatti che fu squalificata perché si sottraeva alle telecamere, non metteva i microfoni e si nascondeva negli armadi. In questa edizione cosa dobbiamo aspettarci?

Chaida Rodriguez concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7

Intanto, sappiamo che le prime concorrenti ufficiali del programma sono Pamela Prati e Chaida Rodriguez grazie alle rivelazioni del giornalista Gabriele Parpiglia che nel corso del suo consueto appuntamento dedicato al gossip all’interno di “Facciamo finta che”, – programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda tutti i giorni su R101 – ha confermato i due nomi.

“Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile Pamela tornerà al Grande Fratello Vip, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone?”, Chadia Rodriguez? “Chadia Rodriguez confermata”.

Grande Fratello Vip 7: ecco i vipponi in trattativa, da Ciacci a Rita dalla Chiesa

Ma Parpiglia ha risposto anche ad altre domande su altri personaggi che potrebbero far parte del cast come Rita dalla Chiesa, Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci. Ecco le parole del giornalista:

“Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo”. Rita Dalla Chiesa? “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso”.

Al termine del gioco, Parpiglia è poi tornato su Rita Dalla Chiesa con queste parole: “Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”.

Insomma, come sempre Signorini e il suo team sta confezionando un cast che si preannuncia una vera bomba!

Grande Fratello Vip: conduzione e opinioniste

Come già annunciato in precedenza, al timone del reality come sempre c’è Alfonso Signorini mentre quest’anno nel ruolo di opinioniste troviamo una conferma – Sonia Bruganelli – e una new entry – Orietta Berti.