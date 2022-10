La cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro è da sempre uno dei momenti più attesi della stagione calcistica. Quella della consegna per il Pallone d’Oro 2022 premierà il calciatore che meglio si è comportato nel corso della stagione 2021-2022. molto probabilmente a ricevere l’ambito premio sarà Benzema, attaccante francese del Real Madrid. Ma spesso il Pallone d’Oro ha riservato sorprese clamorose, come durante la cerimonia del 2021 che ha visto vincitore Messi su Lewandowski. Ecco di seguito dove e quando vedere la diretta tv della cerimonia di consegna Pallone d’Oro 2022?

Pallone d’Oro 2022 in diretta tv: ecco dove e quando vedere la cerimonia

La diretta tv della cerimonia di consegna del prestigioso Pallone d’Oro 2022 avrà luogo Lunedì 17 ottobre 2022. Sky manderà in onda l’intera cerimonia su Sky Sport, canale 200. L’evento si potrà vedere anche in chiaro. Mediaset detiene i diritti TV dell’evento, che sarà in onda sul 20, canale 20 del digitale terrestre. Per chi volesse invece vedere la cerimonia in streaming, si potrà collegare tramite Sky Go e Mediaset Infinity.

Quando si assegna il Pallone d’Oro 2022: giorno e orario

La cerimonia di consegna dell’ambitissimo Pallone d’Oro 2022 avrà luogo al Theatre du Chatelet. Questo teatro ospiterà per la terza volta la cerimonia. La cerimonia inizierà alle ore 20:45 di Lunedì 17 ottobre 2022. Durante la manifestazione saranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa al miglior giovane, il Trofeo Yashin al miglior portiere e il Trofeo Gerd Muller, al miglior bomber.

I candidati al Pallone d’Oro 2022

30 i finalisti candidati a ricevere il prestigioso Pallone d’Oro 2022. Tra loro non c’è Messi, vincitore. Presente, anche se non in corsa per il titolo, Cristiano Ronaldo. Nessun calciatore italiano tra i candidati finalisti, tre invece sono quelli che giocano in Serie A: il portiere Mike Maignan e il portoghese Leao del Milan e l’attaccante della Juventus Vlahovic.

Il Pallone d’Oro da quest’anno ha subito una modifica nei criteri di valutazione, che non danno peso alle rispettive carriere e invece tengono conto di parametri come il fair play, la classe del singolo giocatore e soprattutto dell’annata disputata. France Football è stata costretta a modificare le regole dopo le polemiche nate dall’ennesimo successo di Messi lo scorso anno.