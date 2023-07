Tutto pronto per il Palio di Siena 2023, la storica competizione tra le contrade della cittadina toscana che si svolte ogni anno il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, la festa della Visitazione nel calendario antico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo storico evento e soprattutto dove seguirlo in tv.

Palio di Siena 2023, dove seguirlo in diretta tv e streaming

Il Palio di Siena torna ad allietare i cittadini della splendida cittadina della Toscana, nel Centro Italia, che si contraddistingue per i suoi edifici medievali in mattoni. Lunedì 2 luglio è il giorno del Palio, in onore della Madonna di Provenzano, la festa della Visitazione nel calendario antico. Si tratta di una storica competizione che non ha nulla a che fare con uno scopo turistico visto che racconta la vita del popolo senese nel tempo e nei diversi suoi aspetti e sentimenti. Nonostante il maltempo e le forti piogge degli ultimi giorni, il Palio di Siena si farà nella splendida cornice di Piazza del Campo, la piazza centrale dalla caratteristica forma a ventaglio, sede del Palazzo Pubblico.

L’appuntamento con l’edizione 2023 del Palio di Siena è dalle ore 17.30 in diretta tv su La7 con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Non solo, per chi volesse è possibile seguire l’evento anche in modalità streaming collegandosi sulla piattaforma di La7.it

Palio di Siena 2023, le contrade in gara: chi sarà il vincitore?

Ma passiamo alla gara del Palio di Siena 2023 che vede gareggiare le contrade. 10 le contrade che oggi, domenica 2 luglio, si sfideranno per la vittoria del Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano: Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Le Contrade che non partecipano sono Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca. Per loro bisognerà aspettare la seconda edizione annuale in programma il 16 agosto 2023.

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2023? Durante le prove generali a trionfare è stata la Contrada dell’Onda con il cavallo Viso d’angelo montato dal fantino Carlo Sanna detto Brigante. La sfida è ancora aperta, anche se come in tutte le gare, ci sono dei pronostici sui papabili vincitori. Tra i favoriti segnaliamo: Tra le Contrade favorite oltre all’Onda, figurano la Selva, con il cavallo Violenta da Clodia montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, e la Torre con il cavallo Zio Frac e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo.