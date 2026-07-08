Grandi novità in arrivo nei Palinsesti Sky Autunno 2026-2027. La prossima stagione autunno-inverno di Sky si preannuncia davvero imperdibile con grandi grandi novità internazionali e Sky Original attesissimi. Scopriamo tutti i titoli della serie tv annunciate per l’autunno prossimo sulle reti Sky.

Palinsesti Sky Autunno 2026-2027, tutto quello che vedremo sui canali

Svelati i Palinsesti televisivi della prossima stagione autunno – inverno 2026/2027 di Sky, la piattaforma televisiva italiana a pagamento edita. Tante le novità in arrivo anche di respiro internazionale tra prime visioni e grandi classici, contenuti on demand per la programmazione dei canali Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation. Non mancano serie originali italiane riconfermate dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E’ il caso di “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883“, la seconda stagione che promette di far rivivere tutte le emozioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto. Tra le conferme anche “Avvocato Ligas“, il legal drama con protagonista Luca Argentero. In ambito internazionale grande attesa per il seguito di “Hbo The Last Of Us“, “The White Lotus“, “The Gilded Age“e “Vigil“.

Ma passiamo alle novità della prossima stagione televisiva di Sky a cominciare da “La bella stagione“, la serie ispirata dal di Gianluca Vialli e Roberto Mancini sull’epica cavalcata della Sampdoria del 1990-1991, quella dello scudetto e poi della finale di Coppa dei Campioni. Da segnalare anche “Codice Nero“, il primo Medical drama Sky Original con protagonisti Lino Guanciale e Valentina Bellè. Tra le novità annunciate anche “Gucci – Fine dei Giochi“, “Il Sospetto“, il crime thriller con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi e “Quelli della Mala“.

Palinsesti Sky Autunno 2026-2027, la lista della serie tv, film, drama e novità in arrivo sui canali

A seguire un recap con tutte le serie tv, drama, film e novità in arrivo sui canali Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation: