Roberto Benigni torna in prima serata su Rai1 con uno show in cui racconta la figura di San Pietro. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e quando andrà in onda in tv l’atteso evento.

Roberto Benigni, interprete e voce della figura di San Pietro

Roberto Benigni torna in prima serata su Rai1. Dopo il successo di ‘Sogno’, che ha ottenuto oltre il 28% di share, il comico ora sarà il protagonista di uno spettacolo-monologo in cui racconterà San Pietro, direttamente dal Vaticano. In occasione del Giubileo di Roma, che ha avuto inizio il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa a San Pietro e che si concluderà nel 2026 con la chiusura della stessa Porta, la Rai ha deciso di affidare al comico un importante compito: quello di raccontare chi era San Pietro.

La Porta fu un dono a Papa Pio XII da parte di Francesco Von Streng, vescovo di Lugano e Basilea e della sua comunità, come ringraziamento al Signore per aver risparmiato la Svizzera dalla guerra. San Pietro invece è stato uno dei dodici apostoli di Gesù e la Chiesa cattolica lo considera il primo papa. Lo show dedicato a San Pietro andrà in onda, in prima serata su Rai1, a dicembre 2025 e segnerà la chiusura del Giubileo che ha visto diversi fedeli arrivare nella capitale.

Le dichiarazioni dell’Ad Rai

Ad annunciare il nuovo programma di Benigni è stato l’Ad Rai Giampaolo Rossi durante la presentazione, a Napoli, dei palinsesti per la stagione 2025-2026:

“Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata, in onda a dicembre su Rai1, per la chiusura del Giubileo. Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio. Sarà interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico“.