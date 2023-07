Palinsesti Mediaset 2023-2024, il calcio arriva su Canale 5 e Italia 1, cosa vedremo in tv? Sono stati presentati martedì 4 luglio 2023 a Cologno Monzese i palinsesti della nuova stagione televisiva. Confermatissime sono le partite delle Coppe Europee che hanno fatto registrare lo scorso anno un ottimo risultato sia livello di audience che di share. Vediamo nel dettaglio qual è la programmazione sportiva per i prossimi mesi.

Palinsesti Mediaset 2023-2024: tutto il calcio su Canale 5 e Italia 1

Lo sport in chiaro torna sulle reti Mediaset anche per la prossima stagione su Canale 5, Italia 1 e 20. Dopo gli importanti risultati di quest’anno, sono infatti confermate alcune partite dell’edizione 2023/2024 della Champions League che saranno trasmesse su Canale 5. Basti pensare ai numeri da record registrati quest’anno grazie alla presenza delle italiane nella fase finale della competizione. Sono stati infatti quasi 9 milioni i telespettatori che hanno seguito la finale di Champions League tra City e Inter (con il 45.6% di share) su Canale 5 facendola diventare la finale più vista in assoluto dal 2017. A essere trasmesse saranno anche le partite della Coppa Italia che vedono sfidarsi le squadre di Serie A e di Serie B.

Arriva la Supercoppa italiana con una nuova formula

Spazio anche alla Supercoppa italiana con la nuova formula in vigore quest’anno che vedrà sfidarsi ben 4 squadre seguendo il modello spagnolo. A contendersi il titolo non sono più solo la vincente dello scudetto (il Napoli) e quella della Coppa Italia (l’Inter), ma anche le seconda in classifica (la Lazio) e la Fiorentina (altra finalista in Coppa Italia). Appuntamento a gennaio in Arabia Saudita.

Nel 2024 ci saranno anche le partite della Uefa Nations League, la competizione calcistica continentale per squadre nazionali, riservata alle federazioni affiliate alla UEFA e disputata con cadenza biennale. La competizione, giunta alla quarta edizione, coinvolge 55 nazionali divise in quattro leghe. A vincere la scorsa edizione, iniziata il giugno 2022 e terminata il 18 giugno 2023, è stata la Spagna.

Tutti gli eventi sportivi sono trasmessi anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.