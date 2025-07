La7 presenta i palinsesti TV 2025/2026 dopo aver chiuso la miglior stagione della sua

storia, caratterizzata da una crescita costante. La conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della Tv di Urbano Cairo si è tenuta al Four Seasons Hotel di Milano, nel cuore pulsante del quadrilatero della moda, location molto amata dal numero uno di RCS. Tante le novità per la prossima stagione troviamo: “La giusta distanza” con Roberto Saviano, “Lezioni di mafie” con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e “Prova d’inchiesta” con Pinuccio di “Striscia la notizia”. Ecco di seguito nel dettaglio la prossima stagione tv di LA7.

Palinsesti La7 2025/2026: programmi e conduttori confermati

Puntuale come sempre, Urbano Cairo si presenta alla stampa in completo blu, camicia a righe e cravatta scura. Fiero dei risultati ottenuti in un’annata non facile per tutte le emittenti televisive, Cairo racconta il costante impegno che la sua tv fa ogni giorno sopratutto nell’ambito dell’informazione. Il presidente conferma il palinsesto dello scorso anno eccetto per qualche novità che si è aggiunta quest’anno.

Durate la prossima stagione di La7 ritroveremo volti simbolo come quello di Enrico Mentana confermato alla guida del TgLa7 e alla conduzione dell’edizione delle 20.00, degli speciali e delle celebri “maratone mentana”. Nell’access prime time ritroveremo Lilli Gruber con Otto e Mezzo.

La settimana dei prime time si apre il lunedì con Corrado Augias e La Torre di Babele,

prosegue poi il martedì con Giovanni Floris e diMartedì, il mercoledì con Aldo Cazzullo

e Una Giornata Particolare, giovedì con Corrado Formigli e Piazzapulita, venerdì con

Diego Bianchi e Propaganda Live, fino alla chiusura della settimana con Massimo

Gramellini e In altre Parole.

Il day time conferma Omnibus con Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Coffee Break di Andrea Pancani, L’Aria che Tira di David Parenzo e Tagadà di Tiziana Panella, che ha conquistato il pomeriggio fino alle 17.30. Proseguirà anche La Torre di Babele Doc condotta da Corrado Augias.

Le novità di La7

Ad arricchire l’offerta editoriale del canale nuovi programmi e nuovi protagonisti:

Il Procuratore Nicola Gratteri terrà le sue Lezioni di Mafie in 4 puntate straordinarie. Sbarca su LA7 Roberto Saviano con 6 puntate di La Giusta distanza. Ezio Mauro torna in prime time con due sorprendenti biografie su Putin e Papa Francesco. L’attore Fabrizio Gifuni, in una serata speciale e con la collaborazione di Gherardo Colombo, racconta la storia della loggia massonica P2. Gerardo Greco entra squadra alla conduzione di Omnibus. In seconda serata arriva “Prova d’inchiesta” con Pinuccio di “Striscia la notizia”.

Si ferma Flavio Insinna con il game show “Famiglie d’Italia”. Al suo posto la serie tv “Grantchester”

Dopo aver portato a termine tutte le 150 puntate si ferma il game show di Flavio Insinna “Famiglie d’Italia”. “È stato lavoro eccellente, – ha detto Urbano Cairo – sono andate le 150 puntate programmate e ha fatto buoni risultati. Ma sappiamo che per la nostra Rete il game show non è una trasmissione in sintonia con la domanda dei telespettatori vedono i nostri canali. È stato un buon risultato, ma non quello che avremmo voluto ottenere. Quindi ci fermiamo e valutiamo prime serate. Non è detto che non ci venga un’idea buona a fine luglio che annunceremo a settembre, per poi partire a ottobre. È già successo anche in passato”. Il direttore Salerno aggiunge: “Stiamo parlando con tante persone, anche con Flavio”. Al posto del game show di Insinna andrà in onda la serie tv britannica in dieci stagioni dal titolo “Grantchester”.

Cairo su Mentana

Noi di SuperGuidaTv chiediamo al presidente di LA7 Urbano Cairo del futuro di Enrico Mentana, di un possibile sostituto dato che il suo contratto è in scadenza nel 2026 e della possibilità di affidare al direttore del TgLA7, un programma in prima serata. Cairo alla nostra domanda risponde:

“Il direttore Mentana ha un contratto fino al 2026 e io sono felice di poterlo prolungare fin quando lo vorrà. Chiaramente con lui c’è un rapporto assolutamente splendido da tanti anni. Quindi noi siamo assolutamente per confermare. Ci parleremo e ci terrei che rinnovasse con noi. Una prima serata per lui? C’era uno spot ‘Con quella bocca puoi dire ciò che vuoi’, lui può fare tutto quello che vuole, è un talento. Poi al TG è 15 anni che lo conduce in maniera ottima. Con le ‘Maratone Mentana’ ha inventato un genere. Ha fatto alcuni programmi speciali e sono andati bene. Io pensavo a lui per una cosa tipo ‘Letterman Show’, sarebbe anche bravissimo in quello. Però poi è un impegno notevole: lascio fare a lui nel senso che non lo voglio forzare in cose no. Mentana sa che c’è grande stima e quindi quando sarà il momento ne parleremo”.

Un talk sportivo al La7

A chi chiede al presidente Cairo della possibilità di un talk dedicato allo sport, il numero uno di La7 risponde: “Ci penso da 10 anni ma non l’ho ancora fatta quindi in realtà è lontana, altrimenti lo avrei fatto. Il tema è che se non hai tanto le immagini, il talk di calcio solo sulle parole poi alla fine… “.

Estate LA7

La7 non si ferma durante l’estate. Il palinsesto estivo prevede infatti una programmazione che garantisce continuità e qualità. In access prime time troveremo Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda. Il TgLa7 resta sempre acceso, con le sue edizioni e gli aggiornamenti in tempo reale a cura della redazione guidata da Enrico Mentana. Il daytime si apre ogni mattina con Omnibus. A seguire, Coffee Break e a metà mattina L’Aria che Tira con la conduzione di Francesco Magnani.

Grande evento dell’estate sarà ancora il Palio di Siena, con una copertura speciale dedicata nei due appuntamenti del 2 luglio e del 16 agosto in diretta da Piazza del Campo. Spazio per lo sport con La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che sarà trasmessa il 20 luglio, per tre imperdibili giornate.

La programmazione estiva di La7 propone, ogni sera, un’offerta tra cinema, documentari e approfondimento. Il lunedì è dedicato al film inchiesta, mentre il martedì e il giovedì vedono il ritorno di In Onda in prima serata. Il mercoledì spazio alla a La Torre di Babele di Corrado Augias. Il venerdì sera a partire dall’11 luglio andrà in onda la nuova serie Grantchester. Il sabato verrà proposto il ciclo Film imperdibili. Infine, la domenica sarà dedicata all’approfondimento storico con La7 Storia.

Video – Conferenza Stampa Palinsesti LA7