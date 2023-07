A Roma sono stati presentati i Palinsesti Amazon Prime Video 2023-2024 con tutte le novità della prossima stagione tra novità e riconferme. Una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie TV ha annunciato tante nuove produzioni italiane, ma anche show, film e serie. Ecco tutto quello che vedremo nel prossimo – autunno inverno.

Palinsesti Amazon Prime Video 2023-2024, le nuove serie tv

Si preannuncia un’annata televisiva assolutamente da non perdere quella annunciata durante l’evento “Prime Video Presents Italia 2023” per la presentazione dei Palinsesti Prime Video della prossima stagione 2023-2024. Tantissime le nuove produzioni, coproduzioni e acquisizioni italiane. Cominciamo dal pacchetto serie tv tra cui segnaliamo:

Gigolò per caso , la nuova serie comedy con Christian De Sica e Pietro Sermonti;

, la nuova serie comedy con Christian De Sica e Pietro Sermonti; “ Antonia “, la serie tragedy con Antonio Mastrandrea;

“, la serie tragedy con Antonio Mastrandrea; No Activity – Niente da segnalare , la serie con protagonisti Rocco Papaleo e Fabio Balsamo;

, la serie con protagonisti Rocco Papaleo e Fabio Balsamo; Sul più bello – La serie ;

; Sono Lillo S2 , la seconda stagione della serie con protagonista Lillo;

, la seconda stagione della serie con protagonista Lillo; Monterossi S2 , la serie con Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio;

, la serie con Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio; Me contro Te: La famiglia reale S2

Everybody Loves Diamonds, la serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart;

la serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart; Prisma 2, la seconda stagione con protagonisti Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo.

Prime Video 2023-2024, i nuovi show e film

Non solo nuove produzioni e co-produzioni di serie tv nei Palinsesti Prime Video 2023-2024, visto che durante l’evento “Prime Video Presents Italia 2023” sono stati presentati anche i nuovi show e format tv. Due le novità più attese:

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna : show in 4 episodi condotto da Dargen D’Amico;

: show in 4 episodi condotto da Dargen D’Amico; AMAZING – FABIO DE LUIGI , lo show dedicato all’attore con la partecipazioni di amici e colleghi;

, lo show dedicato all’attore con la partecipazioni di amici e colleghi; Prova Prova Sa Sa S2 , il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano;

, il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano; Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show sulla scia del successo “Chi ride è fuori” prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Ricco e variegato anche il catalogo dei film. Ecco una lista con le novità:

Elf Me con protagonista Lillo Petrolo nel ruolo di Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti;

con protagonista Lillo Petrolo nel ruolo di Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti; Pensati Sexy , la commedia con protagonisti Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro;

, la commedia con protagonisti Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro; Il migliore dei mondi , il film diretto da Marcello Macchia, Danilo Carlani e Alessio Dogana con protagonisti Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), Pietro Sermonti e Martina Gatti;

, il film diretto da Marcello Macchia, Danilo Carlani e Alessio Dogana con protagonisti Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), Pietro Sermonti e Martina Gatti; Addio al nubilato 2 con il cast corale femminile di Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa;

con il cast corale femminile di Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa; Gli Addestratori , la commedia italiana con Lillo Petrolo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia;

, la commedia italiana con Lillo Petrolo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia; Falla girare 2 – Offline, il secondo capitolo con protagonisti Giampaolo Morelli, Ciro Priello e Fabio Balsamo;

Da segnalare anche la quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted, l’episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special – in arrivo dopo l’estate e “Citadel: Diana“, l’attesissimo capitolo italiano del franchise globale Citadel con protagonista Matilda De Angelis.

Palinsesti Prime Video, c’è anche stagione 2023-24 di UEFA Champions League

Non solo show, serie tv e film nella nuova programmazione Prime Video per l’autunno – inverno 2023-2024. Spazio anche allo sport con la stagione 2023-24 di UEFA Champions League.

Lo sport torna così in diretta su Prime Video con le migliori partite del mercoledì di UEFA Champions League fino al 2027. Marco Foroni, Business Lead-sport Prime Video Italia ha annunciato che l’ex calciatore tedesco Miroslav Klose, ex Lazio sarà nella squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2023-24. Inoltre, Foroni ha sottolineato il grande successo della stagione 2022-23, con il match dei quarti Milan-Napoli che è stato in assoluto il match più visto su Prime Video in Italia.