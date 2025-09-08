Jovanotti con il PalaJova 2025 arriva su Raiplay. Il tour evento che ha segnato il ritorno del cantautore dopo due anni di silenzio è disponibile da lunedì 8 settembre sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Jovanotti, il concerto PalaJova 2025 arriva su Raiplay

Da lunedì 8 settembre 2025 il PalaJova 2025 di Jovanotti arriva in escuslia su Raiplay. Un boxset speciale da non perdere per tutti i fan e gli ammiratori del cantautore tornato alla musica dopo due anni di silenzio. Un tour – evento che ha conquistato i palasport italiani con cinquantaquattro date sold out. In scaletta tutti i grandi successi: circa 30 canzoni alternate anche da una intervista esclusiva a Lorenzo Cherubini che parla della sua vita, realizzata nelle sale della Biblioteca Apostolica Vaticana. Un faccia a faccia in cui Lorenzo rivela il senso della sua avventura artistica, parla dell’ultimo tour e del grande ritorno sul palco dopo l’incidente di Santo Domingo. Non solo, il cantautore ripercorre 30 anni di carriera con brani che hanno segnato la storia artistica e personale. Da “L’ombelico del mondo” a “Ragazzo fortunato“, fino ad arrivare a hit recenti come “I love you baby” e “Montecristo“.

Per Jovanotti tornare a cantare su di un palcoscenico è stata un’emozione unica. “Tornare sul palco é stato bellissimo – ha detto Lorenzo Jovanotti precisando – “ritrovare la mia gente, riconnettermi con la passione per la costruzione di uno spettacolo, la squadra, la band, il tutto esaurito per l’intera tournée. Credo che in ogni fotogramma di questo speciale di RaiPlay si veda la luce nei miei occhi. L’emozione è reale, è stato un tour indimenticabile, ogni mia cellula dice grazie“.

PalaJova 2025, la scaletta del concerto di Jovanotti

Questa la scaletta PalaJova 2025, il concerto di Jovanotti in esclusiva assoluta su RaiPlay:

Montecristo

L’Ombelico del mondo

Mezzogiorno

101

Mi fido di te

Una tribù che balla

Megamix

Come musica

Io ti cercherò

I love you baby

A te

Gli immortali

Punto

Le tasche piene di sassi

Ragazza magica

Ricordati di vivere

Un raggio di sole

L’estate addosso

Coraggio

Il corpo umano

Serenata rap

Ragazzo fortunato

“PalaJova” è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, prodotto da Soleluna in esclusiva su RaiPlay. È il nuovo progetto di Jovanotti in 23 episodi, con il visual album dei brani del concerto e con un racconto esclusivo di Lorenzo scritto con Federico Taddia. La regia è di Alberto Crupi.