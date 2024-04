La Padelartisti ha disputato un torneo nel weekend di Pasqua. Questo sport, ormai molto amato, ha visto scendere in campo a Viareggio il primo team di padel formato da volti noti del mondo dello spettacolo. Vediamo insieme chi sono stati i trionfatori di questo giorno festivo.

Padelartisti, nel torneo pasquale vincono Jimmy Ghione e Leonardo Metalli

Grande successo per la Padelartisti, ideato da Simone Barazzotto, che ha visto personaggi televisivi, giornalisti e sportivi sfidarsi a suon di padel. I giocatori hanno sfidato il maltempo sui campi coperti del Marco Polo Sports Center a Viareggio. A trionfare è stata la coppia composta da Jimmy Ghione, inviato di “Striscia la Notizia”, e Leonardo Metalli, giornalista del Tg1. I due hanno battuto in finale l’altro inviato del Tg Satirico di Canale 5, Moreno Morello, con l’attore Gilles Rocca.

Tantissimi i personaggi che hanno preso parte al torneo, mettendosi in gioco. Nei quarti di finale abbiamo visto le grandi prestazioni di Veronica Angeloni, dell’attore Jonis Bascir, del regista dello “Zoo di 105″ Pippo Palmieri e del doppiatore Emiliano Ragno che hanno sfoggiato le nuove divise disegnate da NEB18. New entry nel team è il Dott. Andrea Foriglio, visto come corteggiatore di Uomini e Donne della tronista Nicole Santinelli. L’osteopata di molti vip, si occuperà della preparazione fisica di chi fa parte del PadelArtisti.

Madrina e prossimi impegni

La madrina dell’evento è stata Sofia Bruscoli che insieme a Maria Laura De Vitis e Beatrice Agrifoglio ha seguito tutte le partite a bordocampo. Il torneo è terminato il giorno di Pasquetta nello stabilimento Bagni Flora di Viareggio. Quartier generale della squadra è stato il celebre Hotel Residence Esplanade dove si sono tenuti anche incontri. I prossimi appuntamenti per la Padelartisti sono previsti in estate in Sicilia, Toscana e Sharm El Sheikh.

Il weekend versiliese è stato sponsorizzato da Riccardo Corredi (la star delle televendite in Toscana) e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Viareggio. Vip e ospiti hanno potuto gustare la buona cucina del Caffè Bistrot Margherita di Marina di Pietrasanta e della Locanda del Gusto di Raffaele Boischio a Pietrasanta.