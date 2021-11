Duro scontro a Otto e mezzo fra Lilli Gruber, Matteo Renzi e Marco Travaglio. Il senatore di Italia Viva, di ritorno dall’Arabia Saudita, ha accettato l’invito della giornalista e conduttrice televisiva per raccontare la sua verità sull’inchiesta per i presunti fondi illeciti della Fondazione Open. La situazione si è fatta ancora più ingarbugliata dopo che è spuntata una mail inviata dal giornalista Fabrizio Rondolino, uno dei consiglieri di Renzi, in cui si legge: “Caro Matteo, eccoti un primo appunto sulla struttura di propaganda antigrillina. Sarebbe utile vederci per iniziare la Lunga marcia (citazione da Mao ndr). Notizie, indiscrezioni e rivelazioni mirate a distruggere la reputazione e l’immagine pubblica di: Grillo, Di Maio, di Battista, Raggi, Casaleggio, Travaglio e Scanzi“.

Renzi a Otto e mezzo: “per distruggere il Fatto Quotidiano basta il pregiudicato Marco Travaglio”

La7 ha trasmesso una delle puntate più “calde” di Otto e Mezzo con un confronto molto accesso tra Matteo Renzi, Marco Travaglio e Lilli Gruber. Dopo la lettura da parte del giornalista de Il Fatto Quotidiano di una parte della mail inviata da Fabrizio Rondolino al senatore di Italia Viva, Renzi precisa:

Io sono qui per dire la verità dei fatti. Questa email è stata inviata da Rondolino come ipotesi di scuola, alla quale ovviamente nessuno ha dato corso.

Nessuna strategia quindi messa in atto per distruggere il Movimento 5 Stelle con Renzi che, con il suo ghigno sornione, aggiunge: “per distruggere il Movimento Cinque stelle è bastato farli governare… Per distruggere il Fatto Quotidiano basta il pregiudicato Marco Travaglio, perché è un diffamatore seriale, è un campione europeo di diffamazione… Il Fatto Quotidiano è il vitalizio per me e la mia famiglia… Io non ho risposto per email, ma ho detto di no alla proposta di Rondolino perché noi siamo diversi dal Fatto Quotidiano”.

Renzi contro la Gruber: “stipendia Travaglio” e la giornalista ribatte

La discussione nello studio di Otto e Mezzo prosegue con Marco Travaglio che, consapevole delle denunce ricevute da Matteo Renzi, ironizza: “prima o poi denuncerà se stesso“. Intanto il leader di Italia Viva si lamenta: “pensavo di poter dire qualcosa di interessante sui vaccini, ma parlo di me” con la Gruber che replica “no, sui vaccini interpelliamo gli scienziati e tutti gli altri e anche i politici“. Renzi allora riprende la giornalista dicendo: “lei stipendia anche Travaglio. Pensi che lei lo stipendia per venire a offendere“.