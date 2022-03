Tutto pronto per la grande Notte degli Oscar 2022. L’evento cinematografico più atteso dalle star del cinema e non solo, anche quest’anno si tinge di tricolore con la candidatura del film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, che potrebbe aggiudicarsi il premio di miglior film internazionale. Il film di Sorrentino non è però l’unica candidatura italiana a poter ricevere l’ambitissimo Premio Oscar, tra i candidati c’è anche il costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini.

Oscar 2022, la cerimonia di premiazione: quando e dove in tv

La 94esima edizione della cerimonia di consegna dei Premi Oscar Academy Awards, che premierà i migliori film usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021, avrà luogo presso il Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles il prossimo 27 marzo 2022. La Notte degli Oscar 2022 sarà trasmessa in diretta dalle 0.15 su Sky Cinema Collection (canale 303, che per l’occasione diventa Sky Cinema Oscar) e su Now.

Paolo Sorrentino porta nuovamente l’Italia alla Notte degli Oscar

Non è la prima volta che un film del regista partenopeo Paolo Sorrentino è candidato a vincere un Premio Oscar. Nel 2014 Sorrentino si aggiudicò l’Oscar con il film capolavoro “La Grande Bellezza”. Il film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è un film del 2021 scritto e diretto da Paolo Sorrentino, e che racconta la vita del regista italiano.

Oscar 2022, il costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini candidato a vincere la statuetta

Tra i candidati a ricevere il premio Oscar 2022 non c’è solo il film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, tra gli italiani c’è anche il costumista originario di Firenze Massimo Cantini Parrini. Il celebre costumista è stato nominato per i costumi di Cyrano.

Nato a Firenze, Cantini Parrini viene introdotto al mondo del costume dalla nonna materna, sarta fiorentina. Diplomatosi come perito di costume e moda presso l’Istituto statale d’Arte di Firenze, prosegue gli studi al Polimoda affiliato al Fashion Institute of Technology di New York per poi conseguire la laurea in Cultura e Stilismo della moda all’Università degli studi di Firenze.

Durante gli studi accademici vince il concorso al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, diventando allievo di Piero Tosi. Entra poi alla sartoria Tirelli come assistente costumista e con questa qualifica è accreditato il suo esordio nel cinema, accanto alla costumista premio Oscar Gabriella Pescucci. L’Italia con le sue nomination è dunque bene rappresentata.