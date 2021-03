La corsa agli Oscar 2021 è ufficialmente aperta. Con due mesi di ritardo a causa della pandemia, l’evento più atteso dell’anno si svolgerà il 25 aprile 2021 in diretta da Los Angeles. Sono tante le novità per l’edizione numero 93: da due donne nominate nella categoria miglior regista all’Italia che spera di vincere la statuetta per la miglior canzone con Laura Pausini, nominata con “Io Sì (Seen)”, colonna sonora del film La vita davanti a sé, e per i migliori costumi con Pinocchio di Matteo Garrone. Ecco nel dettaglio le nomination agli Oscar 2021.

Oscar 2021, le nomination nelle categorie principali

Miglior film

The Father

Judas and the Black Messiah

Minari

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai 7 di Chicago

Mank

Miglior regia

Chloe Zhao, “Nomadland”

David Fincher, “Mank”

Lee Isaac Chung, “Minari”

Emerald Fennell, “Una donna promettente”

Thomas Vinterberg, “Un altro giro” Miglior attore protagonista

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Miglior attrice protagonista

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day, “The United vs Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Una donna promettente”

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, “Borat 2 – Seguito di un film”

Glenn Close, “Elegia americana”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-Jung Youn, “Minari”

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen, “Il processo ai 7 di Chicago”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom, Jr., “Quella notte a Miami”

Paul Raci, “Sound of Metal”

LaKeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Miglior film straniero

“Drunk” (Danimarca, Paesi Bassi)

“Better Days” (Hong Kong)

“L’Affaire collective” (Romania)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia)

Oscar 2021, tutte le nomination: le altre categorie

Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai 7 di Chicago

Miglior sceneggiatura non originale

Borat 2 – Seguito di un film

The Father

Nomadland

Quella notte a Miami

La tigre bianca

Miglior trucco

Emma

Elegia americana

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Migliori costumi

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Miglior colonna sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Soul

Miglior canzone originale