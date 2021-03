Laura Pausini candidata ai Premi Oscar 2021 con “Io/Seen”: la cantante in lizza nella cinquina della miglior canzone originale alla 93ª edizione dei premi Oscar che si svolgerà il prossimo 25 aprile 2021 al Dolby Theatre di Los Angeles.

Laura Pausini, la star italiana candidata agli Oscar 2021 con “Io Si / Seen”

Dopo aver vinto il Golden Globe, Laura Pausini è pronta ad entrare ancora una volta nella storia. La sua canzone “Io Si / Seen” è nominata ai Premi Oscar 2021 nella categoria Miglior canzone originale per il film “La vita davanti a sé” diretto da Edoardo Ponti. Una nomination importantissima per la cantante di Solarolo che il prossimo 25 aprile 2021 potrebbe ricevere la prestigiosa statuetta per il brano scritto da Diane Warren e tradotto in italiano dalla stessa Pausini con Nicolò Agliardi.

“Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale” – ha detto la cantante entusiasta e sorpresa dalla notizia. Il viaggio di “Io Si – Seen” prosegue alla grande dopo il trionfo ai Golden Globe 2021; il brano, infatti, è stato inserito dalla Academy nella cinquina della cinque canzoni migliori candidate ai Premi Oscar 2021.

Pausini candidata agli Oscar 2021: “Ancora non ci credo”

“Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto cosi’ speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi” – è stata la reazione dell’interprete de La Solitudine che ha aggiunto – “e ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto “Io sì (Seen)” e il messaggio che porta con sé. Congratulazioni a @dianewarren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme“.

“La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d’animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l’insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l’Academy” – ha concluso la star italiana.

Non resta che augurare un grande in bocca al lupo a Laura Pausini e al brano “Io Si – Seen”.

Il prossimo 25 aprile 2021 si potrebbe, ancora una volta, riscrivere la storia!