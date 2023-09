Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 30 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore soffiano venti di polemica nel vostro rapporto di coppia. Siete un po’ tesi e nervosi anche per via di quello che vi accade in ambito lavorativo e tendete a prendervela con tutti, anche con chi non ha alcuna responsabilità. Siete tesi come una corda di violino, forse dovreste sfruttare questo fine settimana per ritrovare la lucidità e mettere ordine alle vostre idee. Sul lavoro ci sarà un importante accordo in ballo oppure ci sono decisioni cruciali da prendere con una certa solerzia. Entro i primi giorni di ottobre tutto sarà più chiaro e finalmente saprete quale sarà la vostra sorte dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La fine del mese di settembre segnerà anche la conclusione di questo periodo un po’ critico per quanto riguarda l’amore. Il mese di ottobre rappresenterà un nuovo inizio fatto di maggiore comprensione e di rispetto reciproco. Bisognerà fare attenzione ad alcuni ostacoli che saranno disseminati lungo il vostro percorso lavorativo e che potrebbero mettervi in crisi. Cercate di ragionare con estrema lucidità e non fatevi travolgere dagli eventi. Secondo le previsioni di Paolo Fox, forse qualcuno sta cercando di mettervi in difficoltà solo per ragioni di invidia o perché vorrebbe scavalcarvi usando metodi poco leali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un cielo che sostanzialmente parla d’amore, soprattutto per quelle coppie nate da poco che stanno vivendo dei momenti molto emozionanti. Dovrete lasciarvi andare alle emozioni e vivere la vostra vita con più leggerezza senza pensare a ogni cosa come se fosse definitiva. Magari la storia che state vivendo non durerà per sempre e quindi cercate di prendere ogni cosa alla leggera senza arrovellarvi il cervello o fare programmi a lunga scadenza. Nel lavoro, il supporto di Giove vi aiuterà a prendere decisioni sagge e prudenti e vi guiderà verso nuove soluzioni che si riveleranno molto proficue.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore avrete finalmente il supporto della Luna che potrebbe calmare le acque e rendervi più comprensivi e in condizione di vivere alla leggera alcune situazioni spinose. Secondo l’Oroscopo del giorno, ci sarà qualche piccola bega in ambito lavorativo che non vi lascerà per nulla soddisfatti. Forse dovreste cercare di trovare il giusto compromesso per andare avanti, evitando di incaponirvi in situazioni che non vi porteranno da nessuna parte. Cercate di essere più pratici e concreti, evitando di fare voli pindarici con la fantasia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Forse state facendo troppi voli pindarici con la fantasia rischiando di rimanere delusi se qualche progetto. che avete a cuore non dovesse andare a buon fine. Ma in ogni caso bisogna avere sempre la forza per ripartire e tornare a progettare qualcosa di nuovo, perché non si deve mai perdere la speranza di migliorare la propria posizione lavorativa. Presto vi renderete conto che non c’è alcuna ragione per deprimersi. Meglio spendere il vostro tempo cercando di trovare nuove soluzioni, piuttosto che piangersi addosso per una occasione mancata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo periodo siete molto cauti anche perché se i vostri progetti non dovessero realizzarsi o dovessero andare in fumo, volete evitare di scoraggiarvi. Per questo motivo state preparando un piano B per poter gestire un eventuale fallimento e per ripartire limitando i danni. Cercate di non gettare alle ortiche una storia d’amore o una amicizia per una banale incomprensione. Forse sarebbe meglio chiarire a quattrocchi prima di prendere una decisione definitiva.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa giornata sarà ricca di belle opportunità e di situazioni che vi incoraggeranno ad andare avanti. Dovrete rimanere concentrati sui vostri obiettivi cercando di non alzare troppo l’asticella di coltivare sogni impossibili da realizzare. Cercate di avere il controllo degli eventi usando soprattutto la ragione e mettendo da parte l’istinto. Questo è un momento buono anche per concedersi un bel viaggio di piacere alla scoperta di luoghi che non avete mai visto. Esplorare nuovi orizzonti vi aiuterà a ritrovare anche l’armonia con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete persone particolarmente emotive e passionali, ma qualche volta bisognerebbe agire con maggiore razionalità soprattutto se si parla di lavoro e di affari. L’istintività non sempre paga e qualche volta può portare anche fuori strada. Secondo l’Oroscopo del giorno, anche in amore dovrete cercare di gestire il rapporto con maggiore raziocinio anche perché ultimamente avete avuto qualche brusca reazione che non è piaciuta al partner. Solo così potrete sperare di vivere un fine settimana in armonia con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se dovesse proseguire questa vostra fase di incertezza e di scoraggiamento, rischierete di gettare alle ortiche il vostro rapporto di coppia, anche perché ultimamente avete discusso troppo con il partner e siete stati poco concilianti. Se tirate troppo la corda, alla lunga potrebbe spezzarsi. Un amico o una persona cara si toglierà la “maschera” e finalmente potrete capire chi avete realmente davanti. Potreste vivere un necessario momento doloroso che vi farà capire tante cose.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’avversione di qualche pianeta vi porterà a vivere questo fine settimana con un velo di tristezza e di malinconia e ad allontanarvi dalle persone che più contano per voi. Non c’è una reale ragione che giustifica questo vostro momento di sconforto, forse dovreste riflettere di più sulla vostra vita e su cosa volete realmente. Dal punto di vista astrologico la fortuna è dalla vostra parte e potrebbe darvi una bella mano nel trovare una soluzione ad un problema che vi assilla da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Queste stelle molto conflittuali potrebbero portare scontri e tensioni soprattutto in famiglia. Servirà prudenza e saggezza nella gestione di rapporti che ultimamente sono diventati particolarmente tesi per tutta una serie di incomprensioni. Non cadete nel tranello del nervosismo e cercate di ragionare con la necessaria lucidità. senza cedere all’istinto. Avrete la tendenza a vivere dei momenti di malinconia, magari perché state pensando troppo al passato e siete poco concentrati sul presente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ci sono dei problemi reali nella vostra vita che non avete mai risolto e che vi perseguitano da tempo. La strategia dello “struzzo” che vi porta a a nascondere la testa sotto la sabbia per non affrontare i vostri problemi, non sempre si rivelerà vincente. Secondo l’Oroscopo del Giorno, a volte bisogna affrontare di petto le questioni spinose, per risolverle una volta per tutte. Se parte del problema siete voi, allora fareste bene a riflettere su ciò che state facendo e su quello che volete fare in futuro. È il momento di fare chiarezza anche con voi stessi.

