Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 3 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete particolarmente intolleranti in questi giorni, c’è chi pensa di avere il destino contro anche se in realtà non è così: non esagerate con le valutazioni e non piangetevi addosso, a partire dal 5 febbraio andrà meglio (e soprattutto dalla seconda metà del mese). Il successo non sarà in discussione e potrete godere anche di una certa capacità di recupero, evidente man mano che entrerete nel vivo di febbraio… attenti però ai rapporti familiari e a tener più conto della vostra salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo fine settimana parla d’amore e di emozione: è il weekend giusto per esternare a tutti ciò che provate, la vostra determinazione e un ottimismo davvero da vendere. Siete tra i segni più forti del periodo, avete trovato un buon equilibrio generale e imparato a coniugare al meglio tutti i vostri desideri. C’è qualche problemino di lavoro da risolvere, nell’ultima parte di febbraio vi troverete di fronte ad un dentro e fuori definitivo e fare una scelta sarà inevitabile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mettete da parte un po’ di soldi e date importanza al risparmio, ne va del vostro futuro oppure dovete prepararvi ad una spesa da effettuare. Qualcuno è in ansia e in attesa di nuovi progetti, o magari è stanco di fare sempre le solite cose. I più giovani non vogliono stare senza far nulla ma, per forza di cose, hanno comunque meno capacità di scelta rispetto a persone mature e con maggior esperienza… in ogni caso è nel diritto di tutti chiedere il rinnovo di un accordo ma a condizioni migliori rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono tornati nervosismo e ripensamenti, in queste giornate potrebbe nascere un po’ di imbarazzo nelle coppie “più lontane”. Verità nascoste potrebbero tornare a galla e le discussioni non saranno rare… attenti però a non rovinare i rapporti più stabili e importanti, non ne vale la pensa se c’è possibilità di chiarire le cose. Non ci sono grandi novità sul lavoro, tuttavia tra fine febbraio e inizio marzo molti nodi si scioglieranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete un po’ stanchi al momento e questa giornata ne è l’ennesima dimostrazione: il fisico è stato messo a dura prova di recente, visto che non avete avuto un attimo di tregua, e vi farebbe comodo un po’ di riposo. Non temete perché è solo una fase passeggera, presto arriveranno vittorie e soddisfazioni. Guadagni extra per chi lavora anche nel fine settimana, c’è però chi sta facendo riflessioni sulla sua situazione professionale. Non dite “no” ad un amore se nasce ora.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna in buon aspetto favorisce le questioni sentimentali: se dovete verificare la tenuta di un amore questa è la giornata migliore per parlarne. É chiaro che non potete pretendere di risolvere tutti i problemi con una semplice chiacchierata, tuttavia se volete portare avanti un’idea e vi esprimerete al meglio farete bei passi avanti. Sorprese o conferme lavorative entro il 10 febbraio, state selezionando e mantenendo solo ciò che vale tagliando i rami secchi della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Vorreste ribellarvi ad una situazione che vi va stretta o a comportamenti ingiusti che state subendo, al momento però la miglior soluzione è il silenzio. A breve potrete riscattarvi e togliervi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto dal 16 febbraio in poi (con Venere e Marte favorevoli). A breve, inoltre, sarete chiamati a fare una scelta in modo da liberare la vostra testa dalle preoccupazioni. Entro un paio di giorni dovrete varare un progetto o prendere una decisione importante su una spesa da fare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cielo interessante per gli incontri e le emozioni, non sprecate nemmeno un’occasione sia in amore che sul lavoro. Fate anche le vostre valutazioni di tipo finanziario per evitare di non sapere come muovervi in caso di affari importanti. Entro il prossimo anno realizzerete un bel progetto, arriverete all’obiettivo che state inseguendo e capitalizzerete alla grande una chance. L’Oroscopo vi sorride, non rovinate tutto con pensieri negativi e pessimisti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

I progetti di coppia sono valorizzati da un cielo importante per i sentimenti, favorite le coppie più stabili che possono finalmente pensare ad uno step in più nel rapporto. La seconda parte di febbraio sarà divertente ed emozionate per chi vuole vivere cotte mozzafiato ed emozionarsi ogni giorno. Attenzione a chi vuole far passare per fortuito un evento ben pianificato, in modo da mettervi i bastoni tra le ruote o condizionare le vostre scelte. I più ambiziosi sono un po’ frustrati perché vorrebbero più di ciò che hanno, siete ancora in tempo per cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Potreste sentirvi particolarmente intolleranti, attenti a semplici disguidi o ritardi che potrebbero essere ingigantiti dal vostro stato d’animo fastidioso. Pianificate bene cosa andrete a fare nelle prossime 24 ore, siete sempre favoriti da un cielo forte e potenzialmente vittorioso ma meglio prendere le distanze da eventuali discussioni. Se volete chiudere definitivamente un rapporto con qualcuno, perché non c’è più nulla da offrire o se vi sta stretto, fatelo ma usando le parole giuste.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con Venere che sta per tornare in questo segno scatta l’allarme perplessità: è un periodo di dubbi, sia economici che sentimentali, tuttavia anche i più reticenti all’amore potrebbero rimanere stupiti da una sorpresa o dall’evoluzione particolare di una situazione. Domenica sarà la giornata migliore per riflettere, decidere, valutare… o anche semplicemente svagarsi, anche perché siete un po’ stanchi quindi non strapazzatevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avete bisogno di recuperare tranquillità e serenità, finalmente nel mese di febbraio avrete modo di farlo. Torna l’autostima così come la determinazione per raggiungere i vostri obiettivi, ma anche per superare una crisi d’amore o riprendersi dalla fine di una storia. Risolvete entro fine maggio le vostre questioni legali, da giugno potreste fare fatica a trovare le stesse condizioni dei mesi precedenti. Avete tante cose in ballo e questo potrebbe provocare qualche tensione ma ora è possibile vincere una sfida.

