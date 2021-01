Oroscopo Paolo Fox oggi: sabato 16 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento hai una grande carica che puoi esprimere anche in amore: sono convinto che entro il 15 Febbraio ci saranno delle soluzioni e proposte. Ti trovo più combattivo, molto più forte rispetto alla fine dell’anno scorso. L’unica cosa che non bisogna fare è dare retta alla fretta, perchè sei stanco di aspettare gli eventi e quindi potresti agire con troppa impulsività, la famosa impulsività che molti ti rimproverano. Sviluppa nuovi progetti d’amore!

Oroscopo Toro

Questo è un fine settimana da dedicare al relax: avresti davvero bisogno di fermarti un attimo! Posso dire che questo inizio d’anno è molto convulso: chi ha un’azienda, chi lavora in proprio, deve rivedere tante cose. Ed è probabile che tu sia oggetto di critiche o magari anche di qualche situazione conflittuale che devi cercare di gestire al meglio. Nelle prossime 48 ore servirà la massima attenzione da parte tua.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 48 ore di sabato e domenica ti sentirai molto nervoso al punto di aver voglia di metterti in un angolo: strano perchè il tuo è il segno della comunicazione! Tu sai benissimo che quando hai un problema cerchi di parlare, di esporre quello che provi, ma evidentemente sei in attesa o in ansia per un risultato, per un progetto che può partire anche dalla prossima settimana. Serve calma!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi riscoprire le emozioni più belle! Devo dire che tra sabato e domenica questo sarà possibile: sono 48 ore oggetto di una profonda riflessione che vi riguarda tutti. A breve possono nascere sensazioni positive in vista del futuro: non sottovalutare gli incontri e cerca di dare retta al tuo intuito!

Oroscopo Leone

Bisogna controllare i conti e fare attenzione nelle questioni di lavoro. E’ probabile che per salvare una situazione tu debba anche metterti d’accordo con alcune persone. In altre parole, questo è un periodo che crea qualche piccolo ostacolo, e ci vuole tutta la tua intraprendenza e forza per superarli. Non è un periodo no, ma non si può certo dire che sia un periodo in cui tutto fila liscio come l’olio!

Oroscopo Vergine

In questo weekend senti che ci sono particolari tensioni: forse queste 48 ore proiettano una visione molto strana della tua vita! C’è troppa fatica e agitazione. Non credo che ora sia importante fare confronti con il passato, bisogna invece agire in vista del futuro, perchè questo 2021 può portare molte risorse! Gli amori nati nelle ultime settimane sono più forti|

Oroscopo Bilancia

Tante volte ti sei innamorato di persone molto interessanti dal punto di vista fisico, ma non così intriganti dal punto di vista mentale. Se c’è stata una delusione d’amore ora bisogna badare di più ai contenuti. Posso dire che questo è un oroscopo importante visto che Venere ha iniziato un transito che potrà essere ancora più efficace entro Febbraio!

Oroscopo Scorpione

Tra sabato e domenica ritrovi un pò di pace e questo è veramente importante perchè nel corso degli ultimi tempo c’è stata troppa fretta, troppa tensione, troppa agitazione interiore e questo ha minato la tua situazione persone. Se questa agitazione si fosse riversata anche in amore, allora il problema è doppio! In ogni modo in queste 48 ore si può anche ricucire uno strappo!

Oroscopo Sagittario

Sabato e domenica sono due giornate in cui non accetti ostacoli, privazioni e ramanzine. Insomma ti senti più libero! In queste 48 ore raccomando di fare attenzione se devi muoverti o comunque se devi fare certe cose, perchè per la fretta o per qualche disattenzione potrebbe nascere un problema. Diciamo che sono due giorni da prendere con le pinze: piccoli ritardi!

Oroscopo Capricorno

In questo sabato sei più forte! Quest’oroscopo è importante per tutti quelli che hanno già un amore e vogliono consolidarlo, per tutti quelli che hanno la sensazione di andare avanti bene, legata anche a previsioni ottimistiche per il futuro. Dunque, questo oroscopo dice: avanti tutta! Tutte le situazioni che nascono ora in amore potrebbero essere decisive, devi essere solamente un pò più cauto nell’esporti, perchè spesso per amore di perfezionistico fai sempre qualcosa in più degli altri e questo non è un bene!

Oroscopo Acquario

Stai attraversando una fase di grande insofferenza. Nelle prime due settimane di Febbraio ci sarà questo importante incontro di tanti pianeti nel tuo segno e io l’ho legato ad una certa insoddisfazione sociale. A parte le previsioni del segno, vedrai che in questo periodo ci saranno cose un pò strane nel mondo, forse anche delle lotte. I primi quindici giorni di Febbraio inviteranno ad essere cauti in tutto e soprattutto a non suscitare polemiche. In questo fine settimana si recupera l’amore!

Oroscopo Pesci

Quando la Luna transita nel tuo segno ti emozioni con più facilità. Possiamo dire che questa è una giornata interessante che non porta polemiche, anzi certe persone potrebbero risvegliare un grande amore! Se una storia è proprio finita non pensarci più e guarda avanti. Solitamente sei molto legato ai ricordi, ma a volte per stare meglio bisogna dare un colpo di spugna a tutto quello che non piace e non funziona!

