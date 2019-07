Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 8 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: lunedì 8 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: lunedì 8 luglio

Ecco le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 8 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questa nuova settimana nasce in maniera un pò burrascosa. Lunedì e martedì sono giornate in cui potresti anche risentire di qualche problema o magari essere contro qualcuno.

Sono 48 ore in cui devi anche capire quale è la tua prospettiva futura. Non c’è solo un attimo da perdere, perchè se ci sono novità, se ci sono occasioni, è in questa estate che devi coglierle al volo, non puoi attendere l’autunno perchè è questa la tua stagione di riferimento! Devi fare il punto della situazione.

Oroscopo Toro

La settimana si apre in maniera nervosa, un pò per questioni di soldi e lavoro. Possono esserci due opzioni: o sei preoccupato per un lavoro che dovrai completare entro la fine del 2019 oppure ci sono pochi soldi per portare avanti i progetti che hai in mente. In entrambi i casi devi fare attenzione.

Ricordo sempre che questa seconda parte dell’anno sembra valida ed importante in molti settori, ma la paura di sbagliare può diventare il tema dominante del periodo. Cerca di riflettere su quello che devi dire anche in amore.

Oroscopo Gemelli

Inizio di settimana importante, con un buon movimento! E uso questo termine non a caso perchè avresti davvero bisogno di muoverti di più, di parlare, di confidarti. Tenerti le cose dentro non è da te, ma in questi ultimi tempi forse per diplomazia o per evitare tensioni, hai dovuto fare buon viso a cattivo gioco.

Sappiamo che nel lavoro ci sono state parecchie perplessità: se c’è una causa in corso può risolversi solo in autunno. In ogni modo, in questo momento torna un pò di ottimismo.

Oroscopo Cancro

Tutti i nuovi inizi sono complessi, tutte le novità sono difficili. E qui bisogna fare una sorta di scelta: tutti quelli che stanno per iniziare un nuovo progetto sono molto ansiosi e stressati perchè vorrebbero che andasse avanti in maniera spedita, ma i problemi ci sono sempre!

Tutti quelli che hanno un lavoro già in corso, invece, vorrebbero cambiarlo e renderlo più fluido. In entrambi i casi si nota qualche complicazione di troppo: in queste 48 ore sarà meglio tirare i remi in barca.

Oroscopo Leone

Queste sono stelle importanti! E siamo solo all’inizio di una grande stagione, quella estiva, che vedrà il suo picco massimo ad Agosto, un mese che per molti rappresenterà una sorta di traguardo da raggiungere!

E qui naturalmente ognuno ha la propria vita, chi vuole sposarsi, convivere o trovare un amore, nei prossimi due mesi avrà una grande vitalità. La settimana parte bene, con un lunedì che porta consiglio. Novità in arrivo.

Oroscopo Vergine

Questa è una settimana di recupero, specie dal punto di vista fisico! Il fatto di avere il settore della salute rafforzato vuol dire che hai superato la fase di grande stress che c’è stata di recente.

E’ come se avessi ricevuto un premio e subito dopo questa conferma ci sia stato un calo. Di solito sei soggetto ad alti e bassi dal punto di vista emotivo e psicologico; proprio per questo bisogna sempre curare i rapporti con gli altri ed evitare legami forzati dove uno dei due ha una supremazie psicologica sull’altro. Buone stelle fino a giovedì!

Oroscopo Bilancia

Uno stato di forte agitazione o addirittura di estrema arrendevolezza coinvolge le persone del tuo segno! Se hai combattuto per far valere i tuoi diritti oppure per far capire quanto sei bravo nel lavoro, è probabile che ci sia stata una forte delusione al riguardo!

E’ probabile che ultimamente tu non ti senta più il leader di una certa situazione personale e lavorativa. Questo è un cambiamento che costa caro e che bisogna affrontare con molto coraggio.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana vedrà di bello il passaggio della Luna nel tuo segno nelle giornate di mercoledì e giovedì. E questo indica un ritorno della passione e la possibilità di condividere alcuni progetti con la persona che ami. Il consiglio che posso darti in questo periodo è quello di evitare crisi.

Nell’ambito del lavoro c’è una sorta di passo indietro da fare. Qualcuno può pensare di essere stato in qualche modo retrocesso. Sulla questione soldi, bisogna riflettere!

Oroscopo Sagittario

Grande ascesa entro l’estate! Grandi novità! E’ chiaro che tutto sarà rapportato alla tua età e ai tuoi desideri: una persona giovane può pensare ad un primo lavoro o magari un nuovo indirizzo di studi. Questo oroscopo evidenza anche grandi amori ed innovazioni che riguardano la vita sentimentale, con un picco massimo per il mese di Agosto.

Settimana importante proprio per parlare d’amore. Sorprese in arrivo tra venerdì e domenica!

Oroscopo Capricorno

Settimana che si apre in maniera un pò faticosa, ma ormai sei abituato a faticare! Comunque, tutti i tuoi sforzi saranno premiati. Guardando le stelle della fine dell’anno devo dire che abbiamo un oroscopo davvero potente. Intanto in queste 48 ore di inizio settimana, i conflitti non sono pochi!

E probabilmente dovrai fare anche buon viso a cattivo gioco, specie se qualcuno cerca di provocarti. Chi lavora in proprio ha una bella idea da mettere in pratica il prossimo autunno.

Oroscopo Acquario

E’ un momento di grandi fastidi ma anche di grande forza! Nello zodiaco sei rappresentato da un uomo che versa l’acqua in un contenitore: e questa è la simbologia di chi deve e vuole cambiare, perché l’acqua prende la forma del contenitore in cui viene versata.

E’ probabile che siano cambiati alcuni riferimenti e che tu ora debba in qualche modo modificare la tua indole e i tuoi interessi. Qualche contrasto nel lavoro qualche risparmio da fare.

Oroscopo Pesci

Settimane importanti perchè questa seconda parte dell’anno porta belle idee, buone intuizioni! Chi è un libero imprenditore può lavorare ad un progetto che sarà varato tra Settembre e Ottobre. Chi invece vuole l’amore o comunque vuole restare più accanto al partner, avrà una settimana importante.

Ultimamente c’erano stati momenti di grande lontananza fisica, reale o psicologica, ma sembrano ormai passati. Mercoledì e giovedì prossimi saranno giornate di soddisfazioni, che potrebbero arrivare anche dai figli, per chi ne ha!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!