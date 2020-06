Paolo Fox, Oroscopo 19 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Venerdì 19 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna favorevole! Venerdì e sabato sono due giornate interessanti. Devo sempre ricordare che in questo periodo l’amore può essere importante: ora chi non ha l’amore sente l’esigenza di averne uno, perché sono talmente tante le dispute, le tensioni, le indecisioni e le difficoltà del mondo esterno che ci vorrebbe una compagnia!

Oroscopo Toro

Mercurio favorevole, Giove in ottimo aspetto, mentre Saturno é ancora nervoso. In ogni modo, fino ai mesi di Ottobre e Novembre abbiamo un grande cielo: tutti quelli che vogliono iniziare un progetto, hanno dei tempi brevi di realizzazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno è senz’altro importante; hai voglia di ricostruire qualcosa di vero nella tua vita! Inoltre, va ricordato che Giugno e soprattutto Luglio saranno mesi decisivi per tutti quelli che devono definire una questione di lavoro o personale rimasta in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai bisogno di tanta comprensione perché le tue scelte sono sempre dettate da una profonda emotività. Tu sei molto suscettibile perché ci metti sempre molto cuore nelle cose che fai, e anche quando sbagli, probabilmente non ammetti di avere sbagliato e a volte puoi anche raccontare una piccola bugia ma solo per toglierti d’impaccio!

Oroscopo Leone

Stai vivendo un momento particolare: forse quello che stai dicendo porta nervosismo agli altri, vista la tua schiettezza, oppure perché ci sono dei problemi nell’ambito del lavoro, di un gruppo. Ora alcuni di voi vogliono intraprendere una nuova strada, magari perché devono farlo, perché sono costretti a dire stop a certe situazioni che fino a qualche tempo fa sembravano di riferimento.

Oroscopo Vergine

Continui a dare molto del tuo spazio e dei tuoi pensieri alle questioni di lavoro, di soldi, e stai mettendo in secondo piano tutto il resto. Ma da Agosto le cose cambieranno, specialmente per quanto riguarda i sentimenti, però tutti quelli che hanno un amore in sospeso o da Marzo non vedono tanto la persona che amano, devono cercare di ritornare ad essere un pochino piu’ comprensivi.

Oroscopo Bilancia

Due giornate importanti con Venere e Luna favorevole assieme a Saturno; si parla di costruzione, ma cosa si puo’ costruire adesso? In amore si può vivere qualche bella emozione, anzi, chi ha una storia da molto tempo potrebbe cercare di legalizzarla, ma il lavoro e la questione denaro portano ancora molte tensioni.

Oroscopo Scorpione

Sei molto emotivo, emozionato in vista di una domenica importante! Mercurio è in ottimo aspetto. Purtroppo, c’é da dire che dal punto di vista lavorativo, pratico ed economico, non tutto quadra e poi i rapporti con la famiglia sono un pò più difficili del solito.

Oroscopo Sagittario

Stai vivendo giornate in cui non tolleri nulla! In queste giornate di venerdì e sabato c’é questo stato di grande agitazione: qui dipende dalla base da dove si parte, perché se stai accanto a persone che già in passato hanno cercato di mettere in discussione quello che dici o non sono tanto tranquille, c’é il rischio di perdere colpi!

Oroscopo Capricorno

Devi organizzare qualcosa di importante! Le stelle di quest’anno sono a tuo favore perché nonostante i ritardi degli ultimi mesi permettono di crescere. Chi ha un’attività che permette di misurare i consensi, entro l’autunno avrà grandi soddisfazioni. Ma è probabile, però, che Giugno e Luglio siano mesi di revisione totale di alcuni rapporti.

Oroscopo Acquario

Quando pensi al futuro, quando usi la tua grande fantasia, sei sempre vincente! Poi questa fantasia diventa motivo per tornare in gioco e fare grandi cose. Con questa Venere favorevole puoi trovare i complici giusti per una missione particolare. Quelli che non possono muoversi perché troppo legati al dovere o hanno troppe responsabilità, cercheranno comunque di vedere qualcosa di nuovo attorno.

Oroscopo Pesci

C’e’ confusione nell’aria! Devi stare un pò attento nei rapporti interpersonali: se c’é una persona che già nel fine settimana scorso è stata leale solo a metà, se ci sono state contese o altri problemi, fai attenzione perché queste 48 ore possono provocare ulteriori tensioni.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!