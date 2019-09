Oroscopo Paolo Fox oggi: giovedì 5 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 5 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: giovedì 5 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 5 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

La pagina più bella dei sentimenti dovrebbe essersi aperta nel mese di Agosto. Ci sono possibilità che una storia d’amore continui? Dipende solo da te! Se finisce vuol dire che c’è spazio per qualcosa di nuovo! Ma la cosa più bella è che sei pronto all’azione e quindi non ti fermi più rispetto a come facevi in passato!

In queste 48 ore, giovedì e venerdì, abbiamo una Luna estremamente favorevole. Favoriti i viaggi e gli incontri!

Oroscopo Toro

Dopo due giornate un pò pesanti, in questo giovedì si riparte! Poi le stelle consigliano di puntare tutto su sabato e domenica! Converrebbe rimandare al fine settimana un incontro importante, un incontro d’amore, un incontro tra persone che hanno voglia di farsi confidenze.

E a proposito dell’amore, non bisogna sottovalutare il fatto che questo è un momento ideale per i sentimenti, per chi vuole convalidare un rapporto. Novità in arrivo: convivenze e matrimoni favoriti!

Oroscopo Gemelli

In queste 48 ore, giovedì e venerdì, è probabile che ci sia qualcosa da dire o da ridire! Una certa persona potrebbe darti dei problemi! Sabato e domenica saranno giornate più interessanti ma fino ad allora queste stelle provocano una sorta di indecisione nei confronti delle persone e forse anche qualche piccolo problema d’amore.

E’ chiaro che tutto dipende dalla coppia! Chi è solo sente di non essere capito, chi è in coppia da tempo deve stare un pò attento alle provocazioni.

Oroscopo Cancro

Le tue idee sono valide ma non tutti le seguono! In questo momento potresti anche fare azioni che sono contro quelli che ti stanno attorno: in famiglia potrebbero dire che sbagli, sul lavoro potrebbero dire che stai facendo cose folli. Il fine settimana porta qualche scontro in più e quindi bisogna sempre cercare di mantenere la calma.

Questa è la vera fatica! L’anno scorso potrebbe esserci stata una gratifica sul lavoro, mentre tutti i nuovi progetti e le nuove situazioni stanno portando tanto stress e forse anche meno tempo per amare!

Oroscopo Leone

Sono 48 ore buone per te che stai cercando nuovi orizzonti! Per quelli che hanno un’attività in proprio, sono possibili affari con altre città. Gli spostamenti e i cambiamenti in generale sono molto importanti. In amore tieni testa alle tue opinioni e cerca di seguire il corso degli eventi. E’ difficile che negli ultimi due mesi una persona non ti abbia quantomeno intrigato!

Quando sei reduce da una sconfitta d’amore pretendi molte sicurezze dagli altri, ma così facendo potresti mettere qualcuno in imbarazzo, in soggezione!

Oroscopo Vergine

Quando si fa tanto, quando ci sono tante situazioni da mettere in chiaro, è normale sentirsi un pò giù di corda! E queste 48 ore, giovedì e venerdì, potrebbero provocare un lieve malessere, o più semplicemente, la necessità di fermarsi un attimo.

Ricorda sempre che questo è un periodo favorevole e quindi, anche se c’è questo momento di stanchezza, si potrà recuperare già da sabato. In amore ci vuole attenzione!

Oroscopo Bilancia

Giovedì e venerdì sono giornate particolari per chi vuole viaggiare, muoversi, fare nuove esperienze. Voglio ricordarti che tra qualche giorno Venere sarà nel tuo segno, e quindi saranno premiati quelli che hanno nuovi amici, che vogliono lasciarsi andare a qualche bella conoscenza, perchè queste sono stelle che portano molte emozioni in amore.

Proprio quelle emozioni che mancano nel lavoro, dove la fatica si fa sentire!

Oroscopo Scorpione

Questa seconda parte di settimana è davvero interessante: e in particolare le giornate di sabato e domenica possono riconciliare gli innamorati.

Agosto è stato un mese pensate per le relazioni e comunque anche quelli che stanno bene insieme, in certi momenti hanno dovuto discutere oppure uno dei due è stato male, ha avuto un problema. Cerca di organizzare qualcosa di bello per il weekend!

Oroscopo Sagittario

Giovedì e venerdì sono due giornate con la Luna nel segno! Di per se questo è un transito favorevole, però bisogna dire che c’è un pò di agitazione dentro, e forse anche la necessità di iniziare a verificare la tenuta di alcuni rapporti di lavoro.

In amore attenzione a non fare mosse azzardate: sabato e domenica saranno giornate interessanti ma c’è una forte confusione dentro di te!

Oroscopo Capricorno

Questa seconda parte di settimana è favorevole al tuo segno: sabato e domenica saranno giornate emotivamente ideali! Inoltre, il tema dello spostamento e del cambiamento sarà al centro dei tuoi pensieri. Chi ha un lavoro da dipendente magari non è soddisfatto di quello che sta facendo. Ma per ora i rapporti lavorati in essere non sono ancora saltati!

Sabato e domenica sarà possibile recuperare un amore, iniziare un nuova stagione a livello sentimentale!

Oroscopo Acquario

Giovedì e venerdì sono giornate di recupero! Va detto che tu hai sempre bisogno di nuovi sbocchi, di nuovi stimoli. Il tuo è un segno creativo che ha bisogno anche di crede nelle possibilità che il destino offre!

In queste ore abbiamo un cielo importante anche per le relazioni sociali. Incontri interessanti in vista. E le amicizie valgono di più!

Oroscopo Pesci

In questo periodo dovrai fare i conti con l’ambiente circostante perchè non tutti sono dalla tua parte, non tutti sono pronti ad assecondare quello che pensi. Sabato e domenica saranno giornate di recupero, ma queste 48 ore, giovedì e venerdì, portano un senso di disagio che potrebbe essere anche gestito male.

Attento a non dire cose di troppo perchè pare che da qualche tempo qualsiasi cosa tu dica ci siano delle persone pronte a criticare! E’ un momento di tensione che sarà superato già dal 20 di questo mese. Cura di più la forma fisica.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!