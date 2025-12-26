Oroscopo Paolo Fox di oggi, Santo Stefano: venerdì 26 dicembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di Santo Stefano: 26 dicembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si apre una fase più luminosa, fatta di giornate in recupero e di un clima che invita a ritrovare fiducia dopo un periodo impegnativo. L’atmosfera delle feste ha aiutato a ricaricare le energie anche se molti arrivano da una sfida professionale piuttosto faticosa, altri invece devono fare i conti con progetti rallentati o rimandati. È il momento di muoversi con prudenza, valutando bene le persone con cui si collabora e tenendo un piano B sempre pronto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’energia generale è buona, soprattutto nei rapporti e nelle collaborazioni, mentre l’unico punto delicato riguarda la gestione delle spese. In amore le stelle offrono segnali incoraggianti. Venere in buona posizione porta chiarimenti, conferme e nuove opportunità, con risposte importanti in arrivo nelle prossime settimane. Anche le questioni legali o contrattuali possono trovare una soluzione positiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo giorni nervosi e poco brillanti, il clima torna più disteso e permette di guardare al fine settimana con maggiore serenità. L’aria è più leggera e favorisce i rapporti con gli altri, le uscite e i contatti sociali, che tornano a essere fonte di piacere. Le stelle invitano a non restare intrappolati nella routine: sperimentare, cambiare abitudini e aprirsi a nuove esperienze può diventare la chiave per ritrovare entusiasmo e motivazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cielo richiama fortemente i valori più autentici: amore, affetti, famiglia e legami profondi tornano al centro della scena. Le emozioni sono amplificate e la sensibilità è più marcata, rendendo questo periodo particolarmente intenso dal punto di vista sentimentale. Il weekend invita alla riflessione e alla cura di sé, con la necessità di ritagliarsi spazi di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il cielo accompagna questo segno verso un finale d’anno ricco di spunti e intuizioni preziose, mentre all’orizzonte si intravede un 2026 pronto a portare conferme e nuove occasioni. Mercurio lavora a favore delle idee e delle trattative, rendendo questo periodo ideale per pianificare, proporre e farsi notare. Nei prossimi mesi anche Giove rafforzerà ulteriormente l’energia, con la possibilità di ricevere proposte stimolanti o notizie inattese.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Si respira un’aria più distesa rispetto all’inizio di dicembre, con una sensazione di maggiore stabilità che aiuta a guardare avanti con più fiducia. Dopo un anno che ha messo alla prova la pazienza e la resistenza, ora si affacciano segnali di cambiamento che promettono un progressivo ritorno alla serenità. Le stelle invitano a lasciarsi alle spalle le tensioni del passato e a prepararsi a un lento ma costante ritorno al sorriso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il momento richiede una pausa di recupero, soprattutto dal punto di vista mentale. C’è il desiderio di rimettersi in carreggiata e di prendersi qualche rivincita, ma le stelle consigliano di non cedere alla fretta. Forzare i tempi rischia di produrre più stress che benefici: meglio procedere con calma, seguendo il proprio ritmo. La voglia di riscatto è comprensibile, ma il successo arriverà con passi misurati, scelte ponderate e una buona dose di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il cielo si presenta estremamente favorevole e promette vantaggi concreti. Una combinazione di pianeti positivi rafforza energia, determinazione e capacità di attrarre buone notizie. Questo periodo permette di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle delusioni, rallentamenti e sensazioni negative accumulate nel corso dell’anno. Cresce anche la voglia di mostrarsi più diretti e autentici, senza filtri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il periodo chiude l’anno con qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a situazioni monotone o ripetitive che mettono alla prova pazienza ed energie. La Luna contraria indica una giornata meno vivace, senza grandi stimoli, ma si tratta di un momento passeggero. La creatività, tipica del segno, resta una risorsa preziosa per affrontare questi piccoli ostacoli e chiudere il 2025 con soddisfazione. L’amore resta centrale: le giornate di fine anno, in particolare il 30 e 31 dicembre, saranno decisive per vivere momenti intensi e chiarimenti sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il periodo chiude l’anno con un ritmo intenso, tra riflessioni importanti e la voglia di programmare il futuro. Le giornate portano la possibilità di chiarire dubbi e mettere ordine nelle situazioni rimaste in sospeso. È il momento di valutare con calma le decisioni da prendere, senza lasciarsi travolgere dalla fretta. Anche in amore è un periodo di chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le ultime settimane hanno portato tensioni, malesseri o un po’ di nervosismo che hanno reso difficile godere appieno del periodo natalizio. Il consiglio delle stelle è di prendersi cura di sé, evitando stress e dedicandosi a chi si ama. È un momento in cui la prudenza nei rapporti e nelle discussioni sarà fondamentale. Le giornate del 30 e 31 dicembre richiedono attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dopo un inizio di dicembre poco energico, il cielo offre ora nuove aperture e occasioni da cogliere. La spiritualità e l’intuito risultano particolarmente accentuati, permettendo di distinguere le intuizioni davvero importanti da quelle passeggere. È il momento di ascoltare la propria voce interiore per costruire le basi di progetti futuri. Buone prospettive si intravedono entro i primi mesi del 2026, sia sul lavoro sia in amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.