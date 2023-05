Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 19 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 maggio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo week end ci sarà una fase di recupero, infatti Marte porta un po’ di passionalità nei rapporti. Lasciati andare. Forse è arrivato il momento di affrontare con attenzione questo momento di eccessivo nervosismo e stanchezza. Hai voglia di cambiare lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo è un momento favorevole per i single. Hai bisogno di recuperare un po’ di serenità e non sarà semplice ottenere ciò che desideri. Sul lavoro le cose vanno meglio, ma qualcuno vuole metterti i bastoni tra le ruote. Dovresti staccare la spina e regalarti un momento di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo week end la Luna entrerà nel tuo segno e questo ti permetterà di fare delle scelte molto importanti.. In ambito lavorativo porta avanti tutti i tuoi progetti, ma fai sempre attenzione all’aspetto economico.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non pensare più al passato, è arrivato il momento di volgere lo sguardo al tuo futuro. Nelle prossime settimane avrai la possibilità di sviluppare un nuovo progetto. Oggi ti senti molto forte ed è per questo che riesci a fare tutto con estrema facilità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi la Luna è dissonante, quindi potrebbe tornare di nuovo il nervosismo dei giorni scorsi. Sei molto stanco e tendi a riversare tutte le emozioni negative sullo stomaco. Se lavori in proprio, forse dovresti rivedere qualche conto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con Giove favorevole si prospetta una giornata molto interessante. Hai più voglia di amare e gli incontri che farai nei prossimi giorni, potrebbero rivelarsi molto interessanti. Ultimamente hai lavorato tanto e presto non ci saranno più ritardi legati alle entrate di denaro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Lasciati alle spalle le discussioni che ci sono state nei giorni scorsi. Se hai una storia d’amore da tempo, in questi giorni potresti prendere una decisione molto importante. I problemi sul lavoro nascono principalmente per l’ambiente che frequenti, quindi potresti prendere in considerazione l’idea di cambiare lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna in opposizione ti farà stancare molto. È da ieri che non ti senti in forma e questo non fa affatto bene al tuo rapporto di coppia. Sul lavoro fai sempre tutto di corsa, cerca di calmarti e vedrai che commetterai meno errori. Non agitarti troppo ed evita di strafare stasera.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il periodo promette bene. Se ultimamente ci sono state tante polemiche con il tuo partner, questo è il momento giusto per chiarire e per capire meglio le cose che non funzionano. Sul lavoro, a breve potrebbe arrivare una buona risposta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Una giornata ricca di novità. Se da tempo ci sono delle incertezze nella tua storia d’amore, ti consiglio di agire con cautela. Sole, Giove e Luna sono dalla tua parte e questo ti permetterà di portare avanti alcuni importanti progetti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi la Luna è dissonante e sei un po’ dubbioso. Questa non è una giornata particolarmente favorevole ai sentimenti. In ambito lavorativo hai bisogno di più stabilità, ma a fine mese dovrai pareggiare alcuni conti. A fine giornata ti sentirai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sei pensieroso per una persona cara, ma adesso le cose sembrano andare meglio. Sul lavoro, questo è il periodo giusto per fare dei progetti in vista dei prossimi mesi in cui dovrai fare una scelta molto importante. Per quanto riguarda la tua salute, cura di più la tua alimentazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.