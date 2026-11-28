Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 28 novembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 novembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il sabato porta una ventata di entusiasmo e riaccende l’interesse per un progetto che nelle scorse settimane sembrava essersi arenato. Le circostanze iniziano a diventare più favorevoli e sul lavoro non mancano segnali incoraggianti, utili per ritrovare fiducia nei propri obiettivi. In amore, le occasioni per conoscere nuove persone non mancano, soprattutto se avete voglia di ampliare le vostre frequentazioni. Cercate però di lasciare spazio anche alle opinioni altrui. L’energia è tanta: dedicate parte della giornata all’attività fisica o a una passeggiata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata invita a concentrarsi su ciò che può offrire stabilità nel tempo. Non vale la pena rincorrere persone indecise o situazioni che non danno garanzie: meglio investire attenzione ed energie in progetti concreti. Nel lavoro la pazienza sarà una risorsa preziosa, perché i risultati potrebbero richiedere ancora un po’ di tempo. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti affidabili e sereni, mentre in famiglia si respira un’atmosfera più armoniosa. Anche il benessere migliora, purché non si esageri con gli eccessi a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo alcuni giorni caratterizzati da tensioni e incomprensioni, la giornata di oggi suggerisce di recuperare serenità. Prendere le distanze dai problemi può aiutarvi a osservare le situazioni con maggiore obiettività. Se ci sono questioni da affrontare con il partner o con un familiare, approfittate del momento per un dialogo sincero, evitando reazioni impulsive. Sul lavoro sarà importante procedere senza fretta, mentre nelle spese conviene mantenere un atteggiamento prudente. Concedetevi qualche ora di riposo per ritrovare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono particolarmente intense e il desiderio di trascorrere del tempo con le persone più importanti della vostra vita diventa prioritario. La vicinanza della Luna accentua la sensibilità e favorisce i momenti di condivisione. Non è esclusa una sorpresa affettuosa da parte di qualcuno a cui tenete. Anche le preoccupazioni che vi hanno accompagnato recentemente cominciano a perdere intensità, lasciando spazio a una maggiore tranquillità. Sul lavoro la pressione diminuisce e potete finalmente tirare il fiato. Il consiglio è di non riempire ogni momento della giornata di impegni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Una giornata particolarmente favorevole grazie alla posizione della Luna nel segno e agli influssi positivi di Venere. I rapporti personali acquistano vivacità e le occasioni di incontro possono riservare piacevoli sorprese. Chi è single potrebbe conoscere una persona capace di suscitare curiosità, mentre le coppie hanno l’opportunità di ritrovare intesa e passione. Anche la sfera professionale offre spunti interessanti: avete maggiore fiducia nelle vostre capacità e potete affrontare una scelta che avevate preferito rimandare. Buono anche il livello di energia, da sfruttare per dedicarvi alle attività che amate.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sabato ideale per fare chiarezza e recuperare il controllo delle questioni lasciate in sospeso. Potete dedicarvi all’organizzazione della casa, agli impegni personali e a tutto ciò che richiede metodo e precisione. Sul lavoro le vostre capacità organizzative rappresentano un vantaggio, ma attenzione a non perdere troppo tempo su aspetti secondari. Nei rapporti sentimentali cercate di essere più disponibili all’ascolto, evitando osservazioni eccessivamente critiche. Per quanto riguarda la salute, alternate le attività a momenti di pausa: avete bisogno di alleggerire la mente e recuperare concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le stelle favoriscono la comunicazione e aiutano a ritrovare armonia nei rapporti interpersonali. Venere nel segno sostiene la sfera sentimentale e rende più semplice affrontare argomenti rimasti in sospeso. Un chiarimento atteso da tempo potrebbe finalmente portare maggiore serenità, soprattutto nelle relazioni di coppia. Sul lavoro, invece, cercate di non assumervi responsabilità che non vi competono soltanto per evitare di scontentare qualcuno. Imparate a stabilire le vostre priorità. Per concludere al meglio la giornata, scegliete un’attività piacevole, come una passeggiata all’aria aperta o una serata in buona compagnia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intuito si rivela particolarmente efficace e permette di comprendere meglio le intenzioni delle persone vicine. Avete le idee abbastanza chiare su chi merita la vostra fiducia, ma cercate di non trasformare ogni sensazione in un motivo di sospetto. In amore le emozioni sono profonde e coinvolgenti, anche se sarebbe utile esprimere apertamente ciò che provate. Sul lavoro è preferibile osservare l’evoluzione degli eventi prima di prendere iniziative importanti. Non forzate i tempi. Per scaricare lo stress accumulato, dedicatevi a qualcosa che vi permetta di cambiare ambiente e ritrovare leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di novità si fa sentire con forza e rende questo sabato particolarmente adatto a organizzare qualcosa di diverso dal solito. Un’escursione, una breve gita o un programma improvvisato possono aiutarvi a interrompere la routine. Anche in amore non mancano occasioni interessanti: i single potrebbero ricevere un invito inaspettato, mentre chi è in coppia avrà voglia di condividere nuove esperienze. Nel lavoro restano alcune piccole questioni da risolvere, ma non sembrano destinate a creare particolari preoccupazioni. Qualche segnale di stanchezza potrebbe emergere, senza però spegnere il vostro entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo una settimana intensa è forte il bisogno di rallentare e dedicare più tempo alla vita privata. Gli impegni e le responsabilità delle ultime giornate hanno lasciato qualche tensione, perciò sarebbe un errore continuare a riempire l’agenda anche durante il fine settimana. In amore cercate comprensione, tranquillità e piccoli gesti capaci di rafforzare il legame con il partner. Meglio rimandare le discussioni che non portano a nulla. Sul lavoro non sembrano esserci urgenze particolari: approfittatene per recuperare energie. Nei prossimi giorni potrebbe presentarsi un’occasione interessante.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il desiderio di cambiamento vi accompagna durante la giornata. La monotonia inizia a starvi stretta e potreste avere voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, anche attraverso un semplice invito o una proposta fuori dagli schemi. L’amore beneficia di un atteggiamento più spontaneo e leggero, mentre chi è alla ricerca dell’amore dovrebbe lasciarsi sorprendere dalle occasioni. Sul lavoro, invece, è consigliabile riflettere con attenzione prima di prendere decisioni. Per il benessere fisico sono favorite le attività all’aperto, soprattutto quelle che vi aiutano a liberare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il fine settimana si apre con prospettive incoraggianti. Alcune situazioni che sembravano bloccate iniziano finalmente a trovare una soluzione e questo vi permette di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Anche sul lavoro ritrovate punti di riferimento importanti e una direzione più definita per portare avanti i vostri progetti. In amore la sensibilità è particolarmente accentuata: ascoltare le emozioni è importante, ma cercate di non lasciarvi condizionare eccessivamente dagli stati d’animo del momento. Dedicate attenzione al riposo e alla qualità del sonno, così da affrontare i prossimi giorni con maggiore vitalità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.