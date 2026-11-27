Dal 3 al 5 dicembre 2026, torna nel centro storico del capoluogo partenopeo la quinta edizione di Napoli World 2026. Il Festival, che vede la direzione artistica di Enzo Avitabile, ha come obiettivo l’internazionalizzazione della scena musicale napoletana. Scopriamo insieme il programma e gli artisti che si esibiranno.

Napoli World 2026: tre giorni di eventi

Appuntamento da non perdere con il Napoli World 2026 che si terrà dal 3 al 5 dicembre. Per questa edizione sono arrivate 534 candidature provenienti da 85 Paesi e tra queste il direttore artistico Enzo Avitabile ha selezionato 17 progetti.

Diciasette quindi gli artisti che si esibiranno dal vivo, in concerti gratuiti aperti al pubblico, e che avranno la possibilità di far conoscere la propria musica, sempre nell’ottica dell’internazionalizzazione. Tutte le attività e gli eventi (showcase musicali, conferenze, panel, attività formative e momenti di networking), si svolgeranno nel centro storico di Napoli, tra il Riot Studio e la Domus Ars.

“Napoli World” nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro stabile tra la scena musicale italiana e i principali mercati internazionali, favorendo la mobilità e la circuitazione degli artisti, l’export musicale, la cooperazione culturale e lo sviluppo di nuove reti professionali. Un modo per far incontrare domanda e offerta nel mercato musicale globale, creando un ponte tra i talenti emergenti e gli industry leader del settore.

Chi sono gli artisti che si esibiranno

Napoli Wordl è organizzato da Italian World Beat e Audioimage, con la direzione organizzativa di Fabio Scopino e Davide Mastropaolo e la direzione artistica di Enzo Avitabile. Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso i fondi FUS Triennale 2025-2027 con il contributo del Nuovo IMAIE e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”.

Inoltre il Festival aderisce a “UPBEAT – The European Showcase Platform for World Music”, rete europea che promuove la circolazione degli artisti e la mobilità internazionale.

Durante i tre giorni si esibiranno nove artisti italiani: Al Vis Lo Lop, Banditori, Tartaglia Aneuro, Carlo Faiello, Marotta Ritual, Nuhara, Senduki, Yaràkä, Trevize.

Otto quelli internazionali provenienti da diverse nazioni: Ayom (Portogallo/Angola/Italia); Azal (Francia/Tunisia); Beatriz Felicio (Portogallo); Ganna (Ucraina); Kamal Musialam Quartet (Emirati Arabi/Tunisia); Kiw & Mourad Belouadi (Spagna/Marocco); L’Arannà (Spagna/Isole Baleari) e Votia (Francia/Isola La Réunion).

La dimensione globale si rafforza attraverso una rete di collaborazioni e scambi artistici infatti Fira B! – Lo Showcase Festival di Palma de Mallorca sarà rappresentato dal progetto catalano L’Arannà, mentre, i Ra di Spina hanno rappresentato la scena napoletana in occasione dell’edizione 2026 di Fira B!.

Tilal Utique – Il nuovo centro di produzione e residenze artistiche tunisino, in collaborazione con Journées Musicales De Carthage, presenterà il progetto Azal, formazione iberico-tunisina. E nel 2027, un progetto artistico napoletano sarà presente nel programma ufficiale delle Journées Musicales De Carthage.

Kiw & Mourad Belouadi – Un progetto artistico marocchino/spagnolo prodotto da Fabra i Coats di Barcellona e Foundation HIBA di Rabat farà parte del cartellone di “Napoli World” e successivamente sarà individuato un progetto artistico italiano da candidare per lo scambio artistico.

Le dichiarazioni degli organizzatori

Come spiegato dai direttori organizzativi Fabio Scopino e Davide Mastropaolo: “Napoli World si consolida definitivamente nello scenario globale, confermandosi un hub strategico per la world music. La straordinaria risposta di quest’anno evidenzia una doppia valenza: da un lato, l’altissimo interesse degli artisti che vedono in questa vetrina un trampolino internazionale imprescindibile.

Dall’altro, l’attenzione della music industry globale, sempre più propensa a stringere partnership e a sviluppare progetti di internazionalizzazione. Napoli non è più solo una capitale culturale, ma un motore di innovazione e business per il mercato musicale mondiale”.

Mentre per Ferdinando Tozzi ,delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e audiovisivo: “Napoli World rappresenta una delle migliori espressioni del progetto del sindaco Manfredi “Napoli Città della Musica”, e in particolare perché è riuscita in pochissimo tempo a mettere Napoli al centro del Mediterraneo e del mondo per la world music, portando delegati da tutto il mondo per valorizzare i nostri artisti”.