Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti i protagonisti delle interviste della puntata di oggi, sabato 28 novembre 2026, e di domani 29 novembre 2026.

Verissimo, ospiti della puntata di oggi: sabato 28 novembre 2026

Oggi, sabato 28 novembre 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il programma condotto Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti Giada de Blanck protagonista di una intensa intervista in cui ricorderà in esclusiva la sua mamma Patrizia de Blanck, scomparsa lo scorso febbraio. Spazio poi all’intervista al campione di boxe Clemente Russo, conosciuto con il nome di Tatanka, che dopo 5 anni è tornato sul ring.

Si prosegue poi con l’intervista – ritratto a Rodrigo Guirao, l’attore argentino protagonista con Francesca Chillemi della terza stagione della serie su Canale 5 “Viola come il mare”. Ospiti in studio anche Stefania Orlando e Orietta Berti. Infine direttamente dalla soap turca arriverà Barış Aytaç, l’attore che presta il volto al personaggio di Caner.

Verissimo, domenica 29 novembre 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è confermato anche per domenica 29 novembre 2026 dalle ore 15:45 con la seconda puntata del weekend. Ospite della puntata della domenica per la prima volta in assoluto Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che è stato scelto dalla Nasa come pilota, nel 2027, dell’ambiziosa missione Artemis III. Spazio poi alla criminologa Roberta Bruzzone che ha da poco pubblicato il libro “La legge dei padri”. Si prosegue poi con le interviste a Cristiano Malgioglio che dopo l’esperienza come giudice a “Tale e Quale Show” ha pubblicato il nuovo singolo “Vita bella”. Torna in studio poi anche Paola Caruso.

E ancora: Sabrina Salerno e Mietta pronte a raccontare di un’amicizia che dura da più di 30 anni. Infine la tragica storia di Viktoria, la ragazzina di 15 anni che aveva chiesto di farsi chiamare Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre. In studio arrivano i genitori Izabela e Giorgio Manili.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.