Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 6 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l'Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi attendono giornate impegnative che però possono portarvi un buon successo personale, cercate solo di non stancarvi troppo e di resistere in qualche modo all’opposizione della Luna che potrebbe provocare qualche fastidio fisico soprattutto in serata. Vi siete caricati di molti obblighi ultimamente ma c’è da iniziare a pensare al 2024, anno che comporterà sicuramente scelte significative riguardo l’amore e la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è ancora qualche piccola tensione o preoccupazione che riguarda l’amore, addirittura occhio a possibili discussioni… con Venere in opposizione non potrebbe andare diversamente ma anche voi dovrete essere bravi a resistere e proseguire per la vostra strada. Il rischio, inoltre, è che sia più difficile del previsto arrivare ad un accordo con un ex, i nodi stanno arrivando al pettine e la “resa dei conti” si avvicina sempre di più

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata a due facce quella di mercoledì: la prima parte non sarà affatto stimolante, molto meglio la seconda con un bell’episodio in serata. Alcune situazioni personali o di lavoro dovranno essere chiarite o definite in vista del 2024, qualcuno ha ancora dubbi o preoccupazioni ma svanirà tutto solo se si spazzeranno via le ambiguità!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venere in buon aspetto vi regala forza ed energia, chi è rimasto fermo per diverso tempo ora può ripartire con slancio. Le prime due settimane di dicembre saranno interessanti per recuperare un sentimento, attenzione però a Mercurio che vi chiede di stare attenti alle troppe spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento il lavoro sembra contare più di ogni cosa per voi, soprattutto chi da febbraio ha dovuto cambiare gruppo o ruolo e si è finalmente ambientato dopo un periodo non semplice. Attenzione però, qualcuno pensa di avere attorno persone ostili o che sia in atto un gioco a sfavore contro di lui/lei… sarà davvero così o si tratta solo di una sensazione? Ogni volta che si accetta una sfida inevitabilmente ci sono avversari da battere, quindi il vostro potrebbe essere un sentore un po’ troppo amplificato

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi sentite più sicuri in questo periodo grazie a Mercurio in buon aspetto, ora sarà più facile organizzare gli impegni e gestire le cose! State decisamente vivendo più alla giornata in questo periodo, d’altronde non potrebbe andare diversamente dati i numerosi impegni che vi riguardano. A volte siete tentati di mandare tutto all’aria ma il vostro senso di responsabilità vi impedisce di commettere errori fatali. Entro febbraio è previsto un buon successo quindi tenete duro e proseguite su questa strada!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Potreste dover accettare un compromesso sul lavoro, il che vi agita un po’ perché non amate molto questo genere di limitazioni; è anche vero che rispetto al passato ora c’è più voglia di rimettersi in gioco, il che è senz’altro un bene! Cercate di tenere sotto controllo le questioni di tipo economico, Mercurio dissonante potrebbe provocare spese di troppo o disagi che riguardano investimenti non ancora recuperati

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cielo importante per l’amore, favorito tutto ciò che riguarda i sentimenti e le emozioni del cuore: Mercurio, Venere e Saturno favorevoli non possono che portare garanzie sotto quest’aspetto, l’invito quindi è di non rifiutare alcun tipo di incontro o di relazione sociale. I progetti nati in autunno ora possono finalmente ripartire e anche decollare, possibili anche trasformazioni nel corso dei prossimi mesi

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete un po’ nervosi e agitati, il che rischia di portare qualcuno sulla via dell’impulsività e a prendere decisioni sbagliate: non cercate di imporre il vostro parere a tutti i costi, ricordate che ognuno può pensarla come vuole e che questa tendenza spesso costituisce un limite all’interno di un rapporto. Marte nel segno vi rende parecchio grintosi, occhio però a tenere a bada la troppa veemenza!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Settimana importante per voi nella quale i più ambiziosi saranno premiati, continuate su questa strada e arriverete sicuramente lontano! C’è anche chi è pensieroso perché vorrebbe sempre il massimo (e non si accontenta di ciò che ha già), bisognerebbe capire se ci sono i presupposti per crescere ancora di più o se almeno per il momento potrebbe anche andar bene così! Entro maggio 2024, in ogni caso, arriverò una bella conferma.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento sarebbe meglio evitare di fare scelte azzardate e lasciare il certo per l’incerto! Non trascinate le vostre preoccupazioni lavorative nella coppia altrimenti si guasterà il bel clima che si è creato, oltre al fatto che potreste offendere o deludere chi vi sta accanto… soprattutto se ci sono già tensioni in casa, generate da Venere contraria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sospiro di sollievo in amore, con Venere favorevole sarà più semplice capire cosa fare e come risolvere un problema: sarà decisiva la vostra capacità di mettervi in gioco! Man mano che ci si avvicina a fine mese ci si accorgerà che ci sono sempre più conferme se si sta lavorando ogni giorno ad un progetto

E anche per oggi è tutto.