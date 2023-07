Oroscopo Paolo Fox del giorno, mercoledì 5 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La prima metà di questo mese di luglio premia i sentimenti, non avere paura di metterti in gioco. Stai vivendo un periodo molto creativo e alla fine del mese arriverà il meglio per te. Sul lavoro cerca di non pretendere tutto e subito. A fine giornata sarai un po’ nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Hai sempre voglia di discutere, ma fai attenzione a non agitare troppo le acque, ultimamente ti sei impegnato molto nel lavoro e poco nell’amore e questo periodo. In campo lavorativo potresti ricevere una proposta, questo è un periodo molto interessante per le nuove collaborazioni. Cerca di non strapazzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cerca di evitare lo stress, oggi la Luna è a tuo favore. Sul lavoro, in questo periodo sei un po’ affaticato. Tra oggi e domani sarebbe meglio evitare passi azzardati. In serata avrai un po’ di mal di testa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche quella di oggi è una giornata un po’ sottotono. In campo lavorativo, in questa prima parte dell’anno hai combattuto e faticato tanto, ora è arrivato il momento di prendersi una rivincita. Mi raccomando, fai le cose con calma!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Buone notizie in arrivo: Venere rimarrà nel tuo segno fino al mese di ottobre. Sul lavoro sei troppo stressato, devi cercare di risolvere questo problema al più presto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questi giorni sarai un po’ teso. Se sei in crisi con il tuo partner, tra oggi e domani presta particolare attenzione. Non pensare troppo al lavoro e cerca di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Potresti vivere un momento di grande passionalità e i nuovi amori saranno favoriti. Sul lavoro cerca di non commettere errori. In questo periodo sei un po’ troppo aggressivo, cerca di scaricare la tensione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le coppie che non vanno d’accordo da un po’ stanno vivendo un momento critico. Fai attenzione alle parole. In campo lavorativo Giove porterà dei cambiamenti. La serata sarà migliore della mattinata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se sei single dovresti frequentare gente nuova e la Luna è dalla tua parte. Se lavori come dipendente ci saranno dei progressi, ma fai attenzione al portafoglio. Cerca di divagare di più la mente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi ti senti molto ottimista e propositivo. In campo lavorativo è giusto concedersi un po’ di riposo per ricaricare le energie. Non preoccuparti, avrai molto successo. Dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Da ieri sei molto nervoso a causa di alcune discussioni in famiglia. Ti senti molto agitato ed è per questo che hai bisogno di staccare un po’. Sul lavoro, forse dovresti prenderti una pausa, la Luna è nel tuo segno. Allontanati da ogni situazione caotica, hai bisogno di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questi giorni hai bisogno di un po’ di tranquillità. Oggi potresti discutere con il tuo partner, cerca di tenere a bada le parole. In campo lavorativo, se in passato hai abbandonato un progetto, ora potresti pentirtene e tornarci su. In mattinata avrai qualche piccolo fastidio fisico.

