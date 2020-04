Paolo Fox, Oroscopo 29 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 29 aprile 2020

Mercoledì 29 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi sarai un po’ cupo. Non scoraggiarti, perché il tuo resta comunque un buon oroscopo e più ci inoltriamo nel mese primaverile, più fortuna ti arriverà. La tua settimana inizia con qualche angustia: se ti senti molto sconfortato, cerca rifugio nel tuo rapporto di coppia.

Oroscopo Toro

Ti anticipo per oggi una bella carica di energia. Sole e Mercurio, in buon aspetto, indicano una ripartenza: hai ripreso in mano i tuoi progetti in vista dei prossimi mesi. Qualcuno sta già facendo programmi per il 2021. Continua così!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

No dico che questo sia un periodo tutto rosa e fiori però posso dire che avere Venere e Marte interessanti più Saturno nuovamente favorevole, ti mette in un’ottica di grande rilancio. Tutte le esperienze nate negli ultimi mesi possono averti anche coinvolto apparentemente in maniera negativa, ma bisogna uscirne più positivi che mai. Nonostante tutto, se c’è stato un problema in casa, se c’è stata una perdita, questo ti ha fatto crescere. Sei una persona molto diversa da quella che eri l’anno scorso!

Oroscopo Cancro

Per te preannuncia per oggi la Luna nel segno. Questo vorrà dire momentanee tensioni, ma anche più passione nei rapporti. Sul lavoro hai deciso di abbandonare alcuni progetti oppure stai riflettendo se continuare o no lungo una certa direzione. Entro l’estate ci sarà una bella opportunità in amore.

Oroscopo Leone

Oggi Venere e Luna saranno a favore: per te vorrà dire una bella iniezione di passionalità e di emozioni positive! In questi giorni non sottovalutare le nuove conoscenze. Sul lavoro dovrai pazientare ancora un po’, specie se vedi dei rallentamenti.

Oroscopo Vergine

Nella giornata di oggi ti incoraggio a cominciare un grande progetto di lavoro in previsione dell’estate. L’amore è stato un po’ trascurato: in questi giorni sei troppo assorbito dalle questioni pratiche, il lavoro, i soldi e i figli. Dovresti ritagliare uno spazio anche per la coppia.

Oroscopo Bilancia

Ora è il momento ideale per concentrarsi su nuove conoscenze, anche se virtuali. Potresti fare nuove scoperte! Prevedo un importante passo in avanti entro l’estate, per chi ha cominciato da poco una storia e vuole renderla ufficiale. Questo oroscopo potrebbe aiutare a sbloccare alcune questioni pratiche, ma Giove in opposizione non aiuta con le finanze: troppe spese!

Oroscopo Scorpione

Oggi sarà una giornata positiva. In genere, non stai vivendo un periodo molto tranquillo: alcuni pianeti, come Marte, sono in dissonanza e ti mettono i bastoni fra le ruote. Dovresti essere meno irruente nei rapporti o provare a innervosirti di meno ce gli altri non ti ascoltano come vorresti. Ti consiglio di sfruttare le prossime 48 ore per ricaricare le batterie.

Oroscopo Sagittario

È un periodo molto particolare. Oggi ti incoraggio a fare progetti in amore, altrimenti, potresti perdere di vista il valore del rapporto di coppia e ritrovarti a desiderare di scappare. In questi giorni non sei tranquillo. Hai ancora molte perplessità sul rapporto di coppia; in più le restrizioni cui dobbiamo attenerci ti rendono particolarmente nervoso, perché limitano la tua libertà.

Oroscopo Capricorno

Il consiglio che ti do per oggi è di osservare senza aprire bocca. In genere tu sei una persona che parla solo quando è necessario, ma ora qualcuno potrebbe farti perdere le staffe. Nelle prossimi 48 ore potresti avere qualche fastidioso contrattempo.

Oroscopo Acquario

Dovresti concentrarti di più su quello che ti piace. Le stelle ti invitano a mollare tutte quelle situazioni in cui non stai più bene. È ora di cambiare riferimenti. Tu sei un segno che deve, di tanto in tanto, stravolgere la sua vita lavorativa e ripartire da capo. Ora è arrivato uno di quei momenti.

Oroscopo Pesci

In questo periodo il rapporto di coppia ti crea ancora delle perplessità: forse chi ti sta vicino sembra distante chilometri! Se continui a provare questa sensazione, dovresti riconsiderare la tua relazione. Per oggi prevedo un buon recupero dal punto di vista pratico e personale.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!