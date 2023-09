Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 13 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Potrebbe sorgere qualche problema di comunicazione con gli altri, dovrete essere bravi a scegliere le parole giuste. In amore le cose stanno andando alla grande, sia per le coppie che per i single, quindi sarebbe un vero peccato complicarsi la vita da soli! Sul lavoro invece potreste fare un passo indietro, rinunciare ad un incarico o a una responsabilità in favore della salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Turbolenza sul lavoro e riguardo i soldi, niente paura però: riuscirete a cavarvela, a superare l’ostacolo. L’amore potrebbe sembrarvi in salita al momento, la chiave sarà l’equilibrio interiore. Ottimo momento per le relazioni e i rapporti con gli altri che vi permettono di ottenere vantaggi o rinforzare alcune situazioni importanti. Proseguite su questa via e presto raccoglierete i frutti del vostro operato!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State vivendo un periodo tranquillo e tutto sommato sereno, ma non fatevi travolgere dalle tempeste emotive o dalle conseguenze di vostre azioni troppo impulsive. A volte vi sembra come se la fortuna vi stesse voltando le spalle, ma mantenete la calma e continuate a lavorare con impegno e serietà. Sarà tutto ripagato a breve!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Uscite e frequentate gente. É il momento di non perdere la speranza, nonostante una battuta d’arresto nella fortuna, nelle finanze o in un progetto da cui vi aspettavate di più. Le energie non vi mancano, così come la determinazione e la voglia di fare, e saranno proprio questi i “jolly” sui quali puntare!

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è un dilemma che vi perseguita, continuare o meno una relazione o la conoscenza di una persona. Continuate a lottare per ciò che desiderate o che volete cambiare, ma chiedetevi però come stareste senza quella cosa, aldilà del possibile e illusorio sollievo iniziale. Provate a sfogarvi con una persona cara la quale magari potrebbe anche consigliarvi e darvi una mano in questa fase di confusione sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Attenzione alle questioni familiari che si inaspriscono visto che c’è un’atmosfera non piacevole attorno a voi. Se riuscirete nel vostro intento attirerete l’attenzione di persone del sesso opposto. In questo periodo siete ben voluti da tutti e contagerete gli altri con la vostra energia positiva, trasferite questa carica anche nei progetti che state seguendo e vedrete presto bei risultati!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Concentratevi sul controllare una situazione complicata che si presenterà all’improvviso e per la quale, invece, avreste modo di fare qualcosa. Aiutatevi con il senso dell’umorismo, sempre importante per gestire la tensione e arrivare al risultato in maniera meno pesante; anche l’astuzia riporterà la tranquillità nella vostra casa e ce n’è davvero bisogno ora…

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Potreste incontrare più di qualche difficoltà a parlare con persone nuove dell’ambiente che frequentate. Attenzione anche a un piccolo evento sfortunato che rischia di farvi innervosire, ma è solo un momento passeggero, andrà tutto a posto da solo molto presto. Intanto non negate aiuto e assistenza a persone che hanno bisogno di voi, magari un amico o un familiare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State vivendo un periodo di alti e bassi, avete energia da vendere e una bella carica, anche una bella dose di ottimismo, ma in amore le cose non vanno come desiderereste. Non demoralizzatevi e continuate su questa strada, presto arriveranno buone notizie! Finanze stabili e per il momento sotto controllo, anche se potrebbero sempre migliorare con qualche ritocco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Possibili litigi con il partner per una questione economica. Non solo, le energie sono al ribasso e fareste bene a prendervi qualche giorno di riposo, un momento di relax da dedicare a voi. Cercate di curare meglio l’alimentazione e tenete gli occhi ben aperti quando siete alla guida. Sul lavoro le cose procedono normalmente senza particolari novità, il che comunque non è un male se vi trovate bene!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il vostro equilibrio interiore potrebbe essere messo alla prova da un evento esterno, ma ricordate che la vera fortuna risiede nell’intuizione, un settore in cui eccellete! Ok le finanze ma attenti alle spese impreviste che potrebbero portarvi a spendere più del necessario. Questo è poi il periodo giusto per avere conversazioni importanti e profonde con i figli o i genitori. Tenete la mente aperta in modo da vedere una questione sotto più punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra vita sentimentale sembra essere in un momento di stasi, ma ricordate che l’amore va e viene come le onde del mare. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete in questo momento delicato seppur con qualche difficoltà, alla fine ne uscirete vincitori! Sebbene le finanze possano avere delle fasi critiche rimanete concentrati sulle cose positive e avrete energia sufficiente per affrontare qualsiasi cosa.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.