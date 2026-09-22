Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 22 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 22 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata all’insegna della determinazione. Sul lavoro sentite il bisogno di cambiare rotta e potreste iniziare a valutare nuove opportunità. In amore la passione resta protagonista, ma qualche incomprensione potrebbe creare tensioni: meglio puntare sulla diplomazia. Le energie non mancano e vi permettono di affrontare gli impegni con buon ritmo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Concretezza e decisioni sono le parole chiave della giornata. Sul lavoro non conviene rimandare scelte importanti, soprattutto quando sono in gioco accordi o contratti. In amore è il momento di parlare con sincerità e lasciarsi alle spalle qualche chiusura di troppo. Attenzione invece alle energie: qualche pausa in più vi aiuterà a evitare inutili affaticamenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La creatività può diventare il vostro punto di forza sul lavoro, soprattutto davanti a situazioni che richiedono soluzioni fuori dagli schemi. In amore il clima è vivace e piacevole: per le coppie non mancano progetti e momenti da condividere, mentre i single possono vivere incontri interessanti. Anche l’energia torna a crescere, lasciando alle spalle stanchezza e apatia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È una giornata utile per fare chiarezza nei rapporti e capire quali legami meritano davvero attenzione. Sul lavoro procedete senza fretta, evitando di sprecare tempo e risorse. In amore le emozioni sono intense, ma le gelosie rischiano di creare problemi dove non ce ne sono: fidatevi di più. Per il benessere, invece, sarebbe utile rallentare e concedersi qualche momento di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro offre nuove prospettive e occasioni interessanti per guardare avanti con fiducia. Restate però prudenti nei rapporti professionali e fate attenzione a chi non mostra tutte le proprie intenzioni. In amore torna un clima più sereno e la coppia può ritrovare complicità dopo alcune tensioni. La vitalità è buona, ma il riposo resta fondamentale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ordine e concentrazione vi aiutano a fare passi avanti sul lavoro. È una buona giornata per sistemare le attività in sospeso e programmare con maggiore attenzione i prossimi obiettivi. In amore il dialogo può sciogliere dubbi e incomprensioni, rafforzando il rapporto. Lo stress accumulato, però, si fa sentire: cercate di inserire qualche pausa durante la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Qualcosa dentro di voi sta cambiando e potrebbe portarvi a guardare situazioni e persone da una prospettiva completamente nuova. Sul lavoro la situazione è stabile e può regalare soddisfazioni, soprattutto se saprete usare tatto e diplomazia. In amore è tempo di parlare apertamente, affrontando ciò che è rimasto in sospeso. Anche il benessere ne beneficia: una mente più serena aiuta a sentirsi meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Determinazione e intuito vi spingono ad affrontare con decisione alcune questioni professionali ancora da risolvere. Non abbiate paura di prendere posizione quando necessario. In amore potreste invece sentire il bisogno di maggiori certezze e attenzioni da parte del partner. Per ritrovare equilibrio, provate a scaricare la tensione attraverso attività rilassanti e momenti dedicati a voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Energia e entusiasmo vi accompagnano per tutta la giornata, aiutandovi ad affrontare il lavoro con spirito d’iniziativa. In amore il periodo è favorevole: i single possono fare incontri stimolanti, mentre le coppie ritrovano conferme e complicità. Anche il benessere ne risente positivamente e la voglia di fare vi aiuta a tenere lontana la stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro determinazione e pazienza continuano a essere le vostre armi migliori. I risultati arrivano soprattutto quando mantenete la rotta senza lasciarvi distrarre. In amore provate però ad ascoltare di più le esigenze del partner, evitando rigidità e reazioni impulsive. Il ritmo resta intenso e proprio per questo sarà importante concedersi qualche pausa per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La voglia di sperimentare vi spinge verso nuove idee, soprattutto sul lavoro, dove originalità e creatività possono fare la differenza. In amore è un momento di riflessione: alcune relazioni potrebbero essere messe alla prova per capire quali hanno basi davvero solide. Cercate di non sovraccaricare la mente e ritagliatevi spazio per il relax.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Intuito e sensibilità vi aiutano a leggere con anticipo alcune situazioni professionali e a muovervi con maggiore consapevolezza. In amore l’intesa è profonda e lascia spazio a romanticismo, dolcezza e complicità. Per il benessere, invece, dedicate più tempo a voi stessi: stare all’aria aperta e ritrovare il contatto con la natura può aiutarvi a recuperare equilibrio e serenità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.