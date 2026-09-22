Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato da pochissimi giorni, ma ha già una star: si tratta di Valeria Marini! La sua esibizione sulle note di “Cabaret” ha conquistato tutti!

Valeria Marini è la star del Grande Fratello Vip 2026

Piaccia o meno, Valeria Marini è la sola ed unica vera diva del Grande Fratello Vip 2026. La showgirl sarda, ex primadonna del Bagagliaio, co-conduttrice del Festival di Sanremo di Mike Bongiorno, protagonista del film “Bambola” di Bigas Luna, continua a regalare momenti di grande spettacolo nella casa del GF Vip. In questi giorni la sua esibizione sulle note di un classico di “Cabaret” è diventata virale conquistando davvero tutti!

Ecco il video Mediaset.