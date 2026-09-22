Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini show: la diva virale sui social con “Cabaret” | Video Mediaset

Da
Emanuele Ambrosio
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Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato da pochissimi giorni, ma ha già una star: si tratta di Valeria Marini! La sua esibizione sulle note di “Cabaret” ha conquistato tutti!

Valeria Marini è la star del Grande Fratello Vip 2026

Piaccia o meno, Valeria Marini è la sola ed unica vera diva del Grande Fratello Vip 2026. La showgirl sarda, ex primadonna del Bagagliaio, co-conduttrice del Festival di Sanremo di Mike Bongiorno, protagonista del film “Bambola” di Bigas Luna, continua a regalare momenti di grande spettacolo nella casa del GF Vip. In questi giorni la sua esibizione sulle note di un classico di “Cabaret” è diventata virale conquistando davvero tutti!

Ecco il video Mediaset.

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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.