Si è da poco conclusa la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 21 settembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 3a puntata di lunedì 21 settembre

La terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 21 settembre 2026 è iniziata con la padrona di casa Ilary Blasi e il consueto saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si entra subito nel vivo con il confronto – scontro scoppiato nella casa del GF Vip tra le donne. Il motivo? Il ballo che le donne stanno preparando sulle note de “La notte vola” di Lorella Cuccarini. La stellare Valeria Marini vuole fare la protagonista, ma tra le coinquiline c’è chi non è d’accordo: a cominciare da Carmen Di Pietro e non solo. Il ballo della discordia diventa argomento anche della diretta con il commento delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Spazio poi allo scontro tra Giulia Provvedi e Federica Morello; tra le due non c’è simpatia sin dalla prima puntata e la convivenza forzata nella casa non sta sicuramente aiutando. Si prosegue con un momento emozionate: il ricordo di Simone Annicchiarico del papà Walter Chiari e l’ingresso a sorpresa di Iva Zanicchi. La diretta prosegue con il ballo delle donne sulle note de “La notte vola”, ma prima un video-messaggio a sorpresa di in bocca al lupo da parte di Lorella Cuccarini. Infine un momento di sconforto per Valeria Marini che, a distanza di pochi giorni dall’inizio del GF VIP, ha già conquistato tutti!

Chi è uscito ieri sera 19 settembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 non c’è stata alcuna eliminazione. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Danto e Marina La Rosa. Il concorrente meno votato è il primo candidato all’eliminazione. Il pubblico da casa ha salvato Marina La Rosa e Alessandro, i più votati.

Alla fine tra Federica Morello e Giancarlo Danto, il concorrente meno votato e di conseguenza il primo candidato alla prossima eliminazione è Danto.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 19 settembre

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il secondo concorrente candidato all’eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto nel segreto del confessionale o palesemente.

Immune dalle nomination solo Jonathan. I concorrenti più votati della casa sono: Carmen, Federica, Roncacci, Moreno e Varsi. Chi vuoi salvare tra Carmen, Federica, Roncacci, Moreno e Varsi? Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla eliminazione con Danto.