Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 28 settembre 2026
Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».
Oroscopo Paolo Fox Ariete
Lunedì richiede di concentrarsi soprattutto sulla vita sentimentale e sui rapporti personali. Chi è in coppia potrebbe avvertire il desiderio di avere maggiore attenzione e presenza da parte del partner, mentre i single saranno più disponibili a conoscere persone nuove. Sul lavoro è una giornata utile per rimettere mano a pratiche burocratiche, progetti rimasti fermi e accordi che aspettavano da tempo una svolta. Avrete più coraggio nell’affrontare le questioni in sospeso. L’energia non vi manca!
Oroscopo Paolo Fox Toro
Qualche rallentamento sul lavoro. Se state affrontando un nuovo percorso professionale, sarà importante avere pazienza e non aspettarsi risultati immediati da colleghi o superiori. Anche le finanze meritano attenzione: controllare spese, entrate e progetti economici può aiutarvi a programmare con maggiore tranquillità i prossimi mesi. In amore, invece, provate ad abbassare le difese. Un atteggiamento troppo rigido potrebbe creare distanza nella coppia. Anche il corpo vi invita a rallentare, magari partendo da un’alimentazione più equilibrata.
Oroscopo Paolo Fox Gemelli
Una buona dose di energia vi accompagna in questo inizio di settimana. Avrete voglia di fare, parlare e mettervi in gioco, ma qualche momento all’aperto sarà utile per liberare la mente dalle tensioni accumulate. In amore torna una certa leggerezza e la complicità può crescere, soprattutto nelle coppie che hanno attraversato qualche giornata più pesante. Per chi è single, non sono esclusi incontri interessanti. Sul lavoro la capacità di comunicare sarà un vero punto di forza e potrebbe aiutarvi a concludere una trattativa o risolvere un problema che si trascinava da tempo.
Oroscopo Paolo Fox Cancro
Una nuova consapevolezza potrebbe cambiare il vostro modo di guardare a una persona che avevate giudicato in passato. In amore sentite il bisogno di maggiore sicurezza e preferite rapporti in cui ci sia spazio per sincerità e fiducia. Non avrete molta voglia di condividere ogni aspetto della vostra vita privata e sarà importante rispettare anche i vostri spazi. Sul lavoro affidatevi all’intuito, soprattutto quando dovrete prendere decisioni delicate, ma evitate di assumervi responsabilità che non vi appartengono. Per il benessere, qualche ora di tranquillità lontano dal caos quotidiano sarà preziosa.
Oroscopo Paolo Fox Leone
Oggi bisognerà fare i conti con qualche attesa sul lavoro. Una pratica amministrativa, un progetto o una risposta importante potrebbero richiedere più tempo del previsto. Meglio quindi concentrarsi su ciò che è concretamente realizzabile, senza consumare energie in inutili forzature. Anche il fisico richiede un po’ di prudenza: se praticate sport, evitate di spingervi oltre i vostri limiti e ricordatevi di recuperare. In amore, invece, sarà fondamentale prestare attenzione al tono delle parole. Una reazione impulsiva potrebbe trasformare una piccola divergenza in una discussione più seria.
Oroscopo Paolo Fox Vergine
La giornata di oggi invita ad un buon equilibrio tra energie fisiche e lucidità mentale. L’unico rischio è quello di riempire ogni momento libero con pensieri, programmi e questioni da organizzare. Concedervi una vera pausa sarà quindi importante. Sul lavoro precisione e concentrazione vi permettono di affrontare anche documenti complessi, contratti, pratiche amministrative o questioni che richiedono particolare attenzione. In amore, intanto, una semplice amicizia potrebbe iniziare a mostrare un lato diverso.
Oroscopo Paolo Fox Bilancia
L’amore torna a essere particolarmente interessante. Le relazioni nate da poco possono svilupparsi in modo positivo, mentre nelle coppie già consolidate torna maggiore serenità dopo alcune incomprensioni. Sul lavoro gli impegni potrebbero aumentare rapidamente e lasciarvi poco spazio per respirare. La salute richiede invece maggiore attenzione alle abitudini quotidiane.
Oroscopo Paolo Fox Scorpione
Determinazione e carattere non mancano soprattutto sul lavoro. Se qualcuno mette in discussione le vostre idee, sarete pronti a difendere il vostro punto di vista. Cercate però di non trasformare la fermezza in uno scontro: mantenere un tono diplomatico sarà molto più utile per ottenere ciò che desiderate. In amore le emozioni sono intense e il coinvolgimento non manca, ma proprio per questo potreste reagire in modo eccessivo davanti a una piccola differenza di opinione. Non tutto deve diventare una questione di principio. Per scaricare la tensione, dedicate un po’ di tempo a un hobby o a un’attività che vi permetta di staccare davvero.
Oroscopo Paolo Fox Sagittario
Nel lavoro si aprono prospettive interessanti e potreste avere l’occasione di allargare i vostri orizzonti, magari attraverso un nuovo progetto o una proposta inattesa. Valutate però ogni passo con attenzione: essere coraggiosi non significa necessariamente agire di fretta. Anche in amore la giornata può regalare sorprese. Una conversazione apparentemente casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più coinvolgente, soprattutto per chi è alla ricerca di nuove emozioni.
Oroscopo Paolo Fox Capricorno
Si potrebbe finalmente vedere una situazione professionale sbloccarsi dopo un periodo di attesa. Una risposta, un accordo o una pratica rimasta ferma può tornare a muoversi. In amore, però, sarà necessario dedicare più tempo alla persona che avete accanto. Il partner potrebbe sentire il bisogno di maggiore vicinanza e di gesti concreti che dimostrino il vostro coinvolgimento. Non lasciate che gli impegni prendano tutto il vostro spazio. Anche il corpo reclama attenzione.
Oroscopo Paolo Fox Acquario
Se state pensando di cambiare lavoro, ruolo o direzione professionale, questa giornata suggerisce di procedere con calma. Prima di prendere decisioni definitive, evitare mosse impulsive vi permetterà di avere un quadro più chiaro. In amore, il punto centrale sarà trovare un compromesso tra il vostro bisogno di indipendenza e il desiderio di condivisione della persona che vi sta accanto. Un equilibrio è possibile, purché entrambi abbiate spazio per esprimervi.
Oroscopo Paolo Fox Pesci
Una giornata troppo piena di impegni potrebbe aumentare lo stress, mentre qualche momento di silenzio vi aiuterà a ritrovare concentrazione e chiarezza. Sul lavoro il quadro è interessante: potreste ricevere una notizia positiva oppure trovarvi nella condizione ideale per affrontare colloqui, riunioni, esami o appuntamenti importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità. Un invito improvviso, un incontro casuale o una conversazione nata quasi per caso potrebbero trasformarsi in un momento molto piacevole.
E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.