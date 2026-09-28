Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 28 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Lunedì richiede di concentrarsi soprattutto sulla vita sentimentale e sui rapporti personali. Chi è in coppia potrebbe avvertire il desiderio di avere maggiore attenzione e presenza da parte del partner, mentre i single saranno più disponibili a conoscere persone nuove. Sul lavoro è una giornata utile per rimettere mano a pratiche burocratiche, progetti rimasti fermi e accordi che aspettavano da tempo una svolta. Avrete più coraggio nell’affrontare le questioni in sospeso. L’energia non vi manca!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Qualche rallentamento sul lavoro. Se state affrontando un nuovo percorso professionale, sarà importante avere pazienza e non aspettarsi risultati immediati da colleghi o superiori. Anche le finanze meritano attenzione: controllare spese, entrate e progetti economici può aiutarvi a programmare con maggiore tranquillità i prossimi mesi. In amore, invece, provate ad abbassare le difese. Un atteggiamento troppo rigido potrebbe creare distanza nella coppia. Anche il corpo vi invita a rallentare, magari partendo da un’alimentazione più equilibrata.