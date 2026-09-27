LDA e Aka 7even sono stati gli ospiti di ‘Una serata di stelle per Pupi‘ a Napoli dove si sono esibiti sul palco insieme a Tullio de Piscopo. I due cantanti, e amici, sono da sempre impegnati nel sociale e non potevano mancare a questo evento organizzato dalla Fondazione Pupi di Javier Zanetti. Scopriamo insieme cosa ci hanno rivelato sui prossimi progetti futuri e cosa pensano della nuova edizione di Amici.

Intervista a LDA e Aka 7even

Come avete vissuto questa serata speciale a Napoli voluta da Javier Zanetti?

LDA: “Noi proviamo a fare, nel nostro piccolo, sempre del bene, e se ci riusciamo siamo felicissimi. Anche se riusciamo a spingere anche solo una persona a fare quella donazione, quel bel gesto, per noi è già una vittoria”.

Aka 7even: “Io, come non tutti sanno, faccio beneficenza anche in privata sede. Però, quando c’è da metterci in gioco, noi siamo sempre presenti. La beneficenza e l’aiuto sono importanti ogni giorno, ma quando le cause sono così grandi bisogna presenziare maggiormente. Siamo felicissimi di essere qui stasera”.

Tra l’altro, per voi che siete grandi appassionati di calcio, si ricorda Diego e il legame con Napoli.

LDA: “Diego è nei nostri cuori sempre. Io poi fan del calcio, avendo giocato anche a calcio, per me è un’emozione vedere tutti i calciatori qui. Sono contento”.

Aka 7even: “E lo resterà per sempre. Sì, è proprio un’atmosfera incredibile!”.

Dopo il successo di ‘Poesie clandestine’ e ‘Santa’, è arrivato il tour estivo. Vi vedremo ancora insieme in futuro? Ci sono nuovi progetti in cantiere, di nuovo Sanremo?

Aka 7even: “Saremo ancora insieme”.

LDA: “Saremo”

Aka 7even: “Saremo io e te…. (canta il ritornello di ‘Per sempre sì, ndr’)”.

LDA: “Fino a che ci divertiamo si va avanti, così come è iniziata così continuerà: a caso. Per il momento ci divertiamo”.

Venite entrambi da Amici, cosa ne pensate delle novità introdotte in questa stagione e dei rumors di Samurai Jay in commissione tecnica?

Aka 7even: “Sarà molto divertente, io non vedo l’ora di vederlo. Quando c’è sempre un po’ di novità e di freschezza nell’aria, è sempre bello”.

LDA: “Poi ricordatevi sempre una cosa: Maria è geniale”.

Aka 7even: “È vero”.