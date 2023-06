Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 26 giugno 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 giugno 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi sentite davvero euforici questa settimana, grazie al transito di questa bella Luna che potrebbe cambiare completamente la vostra situazione amorosa e sentimentale: cercate di sfruttarla. Sul lavoro le cose procedono bene, ma non fatevi distrarre troppo dalle malelingue.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è una relazione del passato che continua a tormentarvi, ma non dovete darle troppo peso. Al contrario, riflettete bene sui vostri errori per cercare di evitarli in futuro. La stessa regola sarà preziosa anche sul luogo di lavoro, perché a voi gli schematismi non mancano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna favorevole e certamente rimarrà attiva anche durante questa settimana, dunque cercate di ottimizzare. A partire da settembre ci saranno belle novità anche sul lavoro, tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le cose sembrano procedere per il meglio, ma il vostro carattere vi porta continuamente ad esigere di più dalla vita, alle volte è importante sapersi fermare e contemplare il paesaggio. Periodo non proprio tranquillo sul lavoro, avete certamente bisogno di una bella vacanza rigenerante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ difficile, lo sappiamo tutti, ma quel confine che sussiste tra amore ed amicizia bisognerebbe cercare di tenerlo bene a mente alle volte. Continuate così sul lavoro, i colleghi vi apprezzano e presto ci saranno delle novità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi siete affascinanti e avete la carica giusta per poter affrontare un’altra intensa settimana di lavoro prima di andare in vacanza. Il lavoro duro non vi spaventa, al contrario è in grado di stimolarvi. E questo vale ancor di più per i sentimenti e l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cercate di fare ordine nella vostra vita e non confondente mai gli impulsi con i veri sentimenti. Giove a breve sarà nel vostro segno e gli effetti negli affari e sul lavoro non mancheranno di certo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La vostra virtù migliore non è di certo la pazienza, ma in questo periodo dovrete fare in modo che diventi un caposaldo della vostra vita. Avete lavorato duramente, e presto i frutti saranno maturi per la raccolta. I sentimenti rimangono offuscati, c’è bisogno di fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Una giornata particolarmente lunatica: down emotivo nella mattinata, vi riprenderete dal pomeriggio. Meglio evitare discussioni con il partner prima di sera. Concentratevi piuttosto sul lavoro, e cercate di dare il massimo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lunedì non piace a nessuno, ma oggi potrebbero esserci occasioni importanti da dover prendere al volo. Gli affari sono in crisi, avete bisogno forse di allentare un po’ le uscite in vista soprattutto delle prossime vacanze estive.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è qualche strano pensiero che continua a ronzarvi nella testa, ma non dovete farci caso, alla fine sparirà con il tempo. Focalizzate piuttosto i vostri obiettivo per l’anno nuovo: chi l’ha detto che non si possa seminare anche in estate e raccogliere a settembre?

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete euforici, impegnati e con la testa trasognata, ma occhio a non lasciarvi troppo andare soprattutto con i sentimenti. Siate cauti e cercate di progredire con il lavoro.

