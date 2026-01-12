Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 12 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 12 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’energia che vi accompagna spinge soprattutto sul fronte professionale: cresce la voglia di fare, di rimettere mano a situazioni rimaste ferme e di dimostrare quanto valete. In amore emerge il bisogno di maggiore chiarezza: se qualcosa vi pesa, è il momento di affrontarlo con sincerità ma senza aggressività. La salute richiede un po’ di moderazione, soprattutto nel gestire lo stress e le tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il desiderio di stabilità emotiva diventa centrale e influenza anche le scelte quotidiane. Nei rapporti affettivi cercate conferme e concretezza, evitando giochi poco chiari. Sul lavoro conta la pazienza: i risultati arrivano, ma attraverso un percorso graduale che richiede costanza e attenzione ai dettagli. Dal punto di vista fisico è utile ascoltare di più il corpo, migliorando le abitudini e concedendosi ritmi più regolari.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La comunicazione è l’elemento chiave di questa fase. In ambito lavorativo le parole giuste aiutano a chiarire equivoci e a creare nuove opportunità, soprattutto se operate in ambienti dinamici. In amore torna la voglia di leggerezza, ma senza superficialità: un dialogo aperto rafforza i legami più solidi. La salute è buona, anche se conviene evitare dispersioni di energia e notti troppo movimentate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni hanno un peso importante e vi rendono più sensibili del solito. In amore sentite il bisogno di protezione e di certezze, ma è fondamentale non chiudervi se qualcosa non va come sperato. Sul lavoro serve maggiore fiducia nelle vostre capacità: avete più risorse di quanto pensiate. Dal punto di vista fisico è consigliabile rallentare e recuperare energie, soprattutto se vi sentite affaticati.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il bisogno di affermazione personale si riflette sia nel lavoro sia nei rapporti. Nel lavoro cresce la voglia di mettersi in mostra e di ottenere riconoscimenti, ma è importante evitare scontri inutili. In amore il cuore chiede attenzioni e conferme: chi è in coppia deve ritrovare complicità, chi è solo potrebbe sentirsi più esigente. La salute è discreta, ma conviene non esagerare con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il lavoro richiede precisione e senso pratico, qualità che non vi mancano. E’ il momento giusto per sistemare questioni rimaste in sospeso e per fare ordine, anche mentale. In amore emerge il desiderio di equilibrio: meno analisi e più spontaneità aiutano a vivere meglio i sentimenti. Dal punto di vista della salute è utile prendersi cura del benessere generale, senza trascurare piccoli segnali.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le relazioni occupano un ruolo centrale e vi spingono a cercare armonia e confronto. In amore il dialogo diventa essenziale per superare eventuali incomprensioni. Sul lavoro possono presentarsi scelte da valutare con attenzione: meglio non rimandare troppo, ma nemmeno agire d’impulso. La salute è buona se riuscite a ritagliarvi spazi di relax e a ridurre le tensioni esterne.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La determinazione non vi manca e vi aiuta ad affrontare situazioni complesse, soprattutto in ambito lavorativo. Alcune dinamiche richiedono fermezza, ma anche diplomazia. In amore le emozioni sono intense e vanno gestite con equilibrio, evitando gelosie o chiusure eccessive. Dal punto di vista fisico è importante scaricare le tensioni, magari attraverso attività che aiutino a ritrovare concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di cambiamento si fa sentire e stimola nuove idee, in particolare sul lavoro. È una fase favorevole per ampliare gli orizzonti e valutare alternative interessanti. In amore cresce la voglia di condivisione e di progetti, ma serve chiarezza sulle reali intenzioni. La salute beneficia di movimento e di un atteggiamento più positivo, che aiuta anche l’umore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le responsabilità sono numerose e richiedono impegno, soprattutto in ambito professionale. I risultati arrivano, ma solo se evitate di caricarvi di tutto da soli. In amore è necessario lasciare più spazio alle emozioni, senza controllare ogni dettaglio. La salute va tutelata con maggiore attenzione, concedendovi pause e momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee non mancano e trovano spazio soprattutto nel lavoro, dove la creatività può fare la differenza. È importante però restare concreti e non disperdere energie in troppi progetti. In amore emerge il bisogno di autenticità: rapporti basati sulla sincerità risultano più gratificanti. Dal punto di vista fisico conviene mantenere uno stile di vita equilibrato, evitando eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è accentuata e vi rende più ricettivi alle emozioni altrui. In amore questo può rafforzare i legami, a patto di non idealizzare troppo le situazioni. Sul lavoro serve maggiore chiarezza negli obiettivi, evitando confusione o indecisioni. La salute migliora se vi concedete momenti di tranquillità e ascoltate i vostri bisogni interiori.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.