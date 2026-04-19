On Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra audiovisivo e società contemporanea. Organizzato e diretto da Simona Gobbi, l’evento realizzato con il patrocinio gratuito dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per il terzo anno consecutivo porta nel capoluogo siciliano star del panorama cinematografico e televisivo italiano ed internazionale.

On Air Festival 2026: arriva l’attore Can Yaman tra gli ospiti

Dal 23 al 25 aprile 2026, il On Air Festival riunisce alcuni tra i protagonisti più amati del cinema e delle serie TV, insieme a esponenti attivi nel sociale, con l’obiettivo di promuovere un confronto su temi attuali come inclusione, identità, sostenibilità e responsabilità sociale.

Le location

Ad accogliere il pubblico quest’anno saranno alcuni tra i più suggestivi luoghi della città: Palazzo Bonocore, il Molo Trapezoidale e la sede nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria di Mondello, in occasione della regata “La Rotta dei Florio”. Un percorso che attraversa luoghi simbolo, mettendo in connessione il patrimonio storico con le storie e le narrazioni di oggi.

Ospiti di On Air Festival 2026: terza edizione

Tra gli ospiti della terza edizione di On Air Festival ci sarà l’attore internazionale Can Yaman, reduce dal successo della serie evento Sandokan e dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo in qualità di co-conduttore.

Al suo percorso artistico si affianca da sempre un costante impegno in iniziative solidali e benefiche, che negli anni lo hanno reso una figura particolarmente amata non solo per il talento, ma anche per l’attenzione verso tematiche sociali. Sarà protagonista di un inedito incontro insieme al giovane attore, regista e sceneggiatore Giovanni Nasta.

Sarà poi la volta di Marco Bocci, attore e regista tra i più apprezzati della scena italiana, capace di muoversi con naturalezza tra cinema, televisione e teatro. Nel corso della sua carriera ha spesso affrontato ruoli legati a tematiche sociali e a contesti complessi, contribuendo a raccontare dinamiche umane e realtà articolate attraverso interpretazioni di forte impatto narrativo.

Rossella Brescia, artista e conduttrice con un percorso che spazia dalla danza alla televisione fino alla radio e al teatro, costruito nel segno della comunicazione e del rapporto diretto con il pubblico. Da anni impegnata nella difesa dei diritti umani e dei diritti delle donne, anche al fianco di Amnesty International, dialogherà con Parisa Nazari, attivista iraniana esposta in prima persona per dare voce alle donne del suo Paese.

Accanto a loro, Giovanna Sannino, nota al grande pubblico per il ruolo di Carmela in Mare Fuori, serie che ha saputo raccontare con forza il disagio giovanile, il contesto carcerario e le possibilità di riscatto.

Roberto Lipari, comico, autore e conduttore tra i volti più riconoscibili della nuova generazione dell’intrattenimento italiano, noto per i suoi lavori tra televisione, teatro e web. Ha recentemente contribuito alla sceneggiatura e recitato nella commedia corale Cena di classe, diretta da Francesco Mandelli.

Un evento speciale sarà dedicato alla proiezione del film Strike – Figli di un’era sbagliata, seguita da un talk con i registi e interpreti Giovanni Nasta, Diego Tricarico e Gabriele Berti. Il film si inserisce in un filone attento alle dinamiche sociali e generazionali, raccontando tensioni, fragilità e possibilità di cambiamento attraverso uno sguardo diretto sul presente.

Tra gli ospiti anche Federico Russo e Matteo Santorum, espressione di una nuova generazione di interpreti. Russo, diventato famoso per il ruolo di Mimmo ne I Cesaroni e oggi impegnato in diverse produzioni televisive e cinematografiche, e Santorum, giovane attore del panorama teatrale e audiovisivo, contribuiranno al programma del Festival, offrendo uno sguardo sui percorsi artistici emergenti.

Proprio attorno a questi temi si sviluppa la collaborazione con l’associazione palermitana Un Nuovo Giorno, realtà attiva dal 2016 in percorsi di inclusione e reinserimento socio-lavorativo rivolti a persone fragili, vulnerabili o a rischio di esclusione. L’organizzazione opera anche all’interno dell’istituto penitenziario Pagliarelli, accompagnando giovani e adulti in percorsi concreti di crescita personale e autonomia. Il Festival diventa così anche uno spazio di ascolto e restituzione, in cui storie reali di difficoltà e rinascita entrano in dialogo con il racconto cinematografico, creando un ponte tra rappresentazione e realtà.

Premio Marlù per il Sociale “Le tue parole fanno la differenza”

Si rinnova l’appuntamento con la consegna del Premio Marlù per il Sociale “Le tue parole fanno la differenza”, riconoscimento destinato a personalità capaci di coniugare visibilità artistica e impegno civile.

A completare il ricco programma della terza edizione, “Sicily On Air”, un nuovo format pensato per valorizzare iniziative e attività imprenditoriali siciliane, che raccontano il territorio in chiave contemporanea, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della promozione del patrimonio artistico e culturale dell’isola.

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti, previo accredito sul sito ufficiale del festival.