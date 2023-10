Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 9 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 ottobre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Attenzione a mettere in secondo piano l’amore per colpa degli impegni di lavoro, potrebbe rivelarsi un grande errore. Con Mercurio opposto, ci saranno brutte giornate, vi sentirete sottotono e nervosi, e diventerà difficile aprirsi per tirare fuori quello che avete dentro. Nel lavoro a farla da protagonisti saranno i dubbi, condizione dovuta anche al Sole contrario.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna è dissonante, siete preoccupati, ci sono tensioni in corso o preoccupazioni. Il transito di Giove nel segno zodiacale porta la necessità di occuparti di tante cose, sei tu a dover rifare tutto sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Settimana caotica e nervosa, Marte è in buon aspetto ma in amore non si può parlare di un periodo facile. Un periodo migliore si può segnalare per i contatti di lavoro anche se tutto sta andando un po’ troppo in ritardo per i tuoi gusti. Organizzati al meglio e non rimandare nulla alle giornate di martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono giornate particolari, il cielo delle ultime settimane resta valido per il lavoro ma è faticoso. Ci sono ostacoli da superare ed è probabile che tu sia impegnato in troppe nuove, che non sia facile stare tranquilli. Marte torna favorevole dal giorno 12. In amore si possono trovare conferme rispetto al mese scorso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarà una settimana piena di impegni. Se nel lavoro occupate un ruolo di comando è probabile che ci siano una marea di cose da organizzare. Le novità piacciono perché vi costringono a mettervi di continuo alla prova. Venere esce fuori dal vostro segno in amore. Avrete il coltello dalla parte del manico, potete prendere tutte le decisioni che volete.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Venere entra nel vostro segno, è il momento giusto per rinfrancare lo spirito e stare meglio, vivere relazioni con maggiore efficacia. Attenzione se c’è qualche blocco interiore che ferma l’evoluzione di un periodo che astrologicamente è importante. Risposte in arrivo per chi un’attività in proprio. Nuovi incontri per quelli che vogliono vivere sentimenti piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ probabile che in questi ultimi giorni non vi siate sentiti in perfetta forma, avete accumulato tensioni e livori per troppo tempo. Mercurio in transito nel segno, grazie a ciò sarà più facile parlare di futuro e la giornata di venerdì 13 lo dimostrerà. Quelli che stanno cambiando ruolo, gruppo o hanno altri riferimenti matureranno nel tempo nuove certezze. Dal 12 si potrà definire superato un pericolo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Apertura di settimana sotto stress. C’è chi sta aspettando l’esito di un grande progetto. In fondo, i cambiamenti stimolano la vostra creatività e non bisogna avere paura di rischiare, oggi ci saranno ritardi oppure piccole attenzioni da superare. E’ meglio portare avanti nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non dovete restare attaccati al passato, né farvi condizionare da ciò che di bello è stato, le relazioni ormai logore vanno troncate. In effetti, sarà una settimana di revisione sentimentale. Nessuna interessante novità sul lavoro, si tratterà della solita routine che vi annoierà. Nel tempo libero cercare di fare qualcosa di divertente. La fortuna non è molto dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ottobre è il mese delle scelte che potrebbero riguardare la casa, l’amore o anche il lavoro. Molto dipende dalle circostanze, dall’età, ma è già pronta una grande scelta da completare nelle giornate dell’11 e 12 ottobre. Chi ha la possibilità di acquistare, vendere o cambiare casa in questi giorni sta pensando a un cambiamento, a un affitto, un trasferimento. In questo momento non bisogna sottovalutare i sentimenti che sono un punto di riferimento dopo tante settimane in cui si è pensato un po’ troppo al lavoro, al denaro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Buone le idee che arrivano in questo periodo, ma bisogna restare con i piedi ben piantati per terra, in particolare nell’ambito del lavoro. C’è anche una buona notizia, Venere da oggi non sarà più contraria: questo significa che l’amore potrà recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le giornate di martedì e mercoledì si prevedono agitate, quindi organizzate fin da oggi quello che dovete fare nelle prossime 48 ore. Evitate incontri e impegni che possono infastidirvi, rimandate tutto a dopo venerdì. Chi ha un grande interesse affettivo tra oggi e domani potrebbe vedere meno la persona amata.

