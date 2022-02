Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 24 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox: giovedì 24 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 febbraio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ difficile che un ariete sia soggiogato dalla volontà di qualcuno. Però a maggior ragione ora sarà utile cercare solo persone che sono positive nei tuoi confronti. Lo dico in modo particolare a tutti coloro che si sono sentiti un po’ agitati o hanno dovuto lottare per mantenere le proprie posizioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il toro non ha più quella luna opposta che ha faticato in qualche modo ad affrontare agli inizi della settimana. Sono delle giornate che possono iniziare a farti riflettere se c’è qualcosa di cui devi parlare, molti oggi potranno contare su di un cielo importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il segno dei gemelli deve contrastare una luna in opposizione. Così questo giovedì potrà essere a volte fastidioso, se dalla scorsa settimana stai cercando riferimento. O di parlare con persone che dovrebbero darti delle risposte senti che qualcosa non va.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per i nati sotto il segno del cancro finalmente qualcosa si muove, più volte ho spiegato che avvicinandoci al mese di marzo alcuni problemi sarebbero stati superati. Più che altro in questo momento bisogna cercare di superare quella sorta di solitudine che hanno vissuto persino coloro che sono in coppia da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cari leone è molto importante adesso cercare di amministrare al meglio le questioni economiche. Per esempio chi negli ultimi tempi ha cercato una casa o di spostarsi adesso cerca stabilità, in amore da marzo potrebbero esserci riferimenti nuovi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

I nati sotto il segno della vergine potranno contare su un fine settimana importante, lo voglio dire fin da adesso. E soprattutto a coloro che oggi per vari motivi si sentiranno piuttosto agitati, con il segno dell’ariete, con il segno della bilancia possono nascere delle perplessità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bilancia è vero che ci sono state tante tensioni, quelli che non hanno cambiato nulla e si ritrovano nella stessa situazione dei mesi passati sono annoiati. E ci sono delle controversie ci sono o problematiche, bisogna cercare di superarle soprattutto se nel passato in amore una persona non ha capito le tue reali esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione potrà guadagnare qualcosa in più soprattutto in termini di comprensione e affetto, tra oggi e domani vorrei che tutti quelli che hanno una bella storia la rivelassero. E coloro che hanno qualcosa da dire non tenessero dentro parole importanti, quelle stesse parole che probabilmente sono mancate in un rapporto agli inizi di questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario le stelle di questa settimana sono importanti tra l’altro oggi abbiamo anche la luna nel tuo spazio zodiacale. Torna quel senso di libertà che confina anche con il successo di ciò qualche giorno fa che fece un segno che può dare davvero lezioni a tutti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno discussioni di troppo. forse in questo momento senti di non ricevere quello di cui hai bisogno? Ricordo che la temperanza e la mediazione devono essere ricercate in questo periodo. Infatti da maggio alcune questioni che adesso sono gestibili non lo saranno più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi l’acquario può contare su questa luna in un aspetto utile, quindi sia oggi sia domani bisogna combattere meno. Sappiamo che essendo un segno di aria l’acquario può anche vivere nelle giornate tormentate e pesanti. Per fortuna passata la nuvola nera questo segno sa risolvere i problemi e andare incontro ad una situazione migliore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei pesci in questa giornata di giovedì potrebbe sentirsi fuorigioco, e non escludo che ci sarà qualche piccolo ritardo. Ma voglio darti lo stesso 5 stelle di forza proprio per il coraggio che stai impegnando in tutte le situazioni che vivi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.