Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 13 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ancora discorsi sui tradimenti: attenti a non stare con due piedi in una scarpa. Nel lavoro cercate di rispondere alle chiamate che riceverete: i risultati arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Potrebbe esserci qualche discussione in amore quindi attenzione a non infastidirvi per la minima cosa. Sul lavoro c’è qualche insidia da superare, forse qualche ansia di troppo ma presto si potrà superare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Arrivano conferme d’amore ed emozioni inattese. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo in ogni campo. Sul lavoro è un periodo florido anche per chi studia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tutti i problemi d’amore vanno affrontati in questa giornata. Sul lavoro non sta andando benissimo ma bisogna essere pazienti. Cercate di non litigare con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La luna transita insieme a Marte nel vostro cielo per cui la giornata si prospetta molto importante. Attenzione a chi ha due storie in ballo, però. Sul lavoro la voglia di azione è tanta anche se questo è un periodo di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La luna vi porterà ad esprimere tutte le vostre emozioni. Sul lavoro potreste avere un’idea vincente, dopotutto voi siete dei bravi strateghi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime relazioni e successo in amore e in ogni campo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Tutte le incomprensioni di inizio giugno andranno tenute sotto controllo perché la situazione, in amore, è ancora un po’ agitata. Sul lavoro, meglio non prendere l’iniziativa perché c’è un po’ di nervosismo nell’aria. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se ci sono stati problemi nella coppia riuscirete a risolverli. L’unica cosa che, però, dovete imparare a fare è farvi scivolare le cose di dosso. Sul lavoro non buttate tutto all’aria ma riflettete bene prima di parlare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La luna porta benefici ma le emozioni forti arriveranno nel mese di luglio. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte perché non è tutto oro ciò che luccica. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Fate attenzione a qualche leone perché potrebbe esserci uno scontro acceso. Sul lavoro il consiglio è quello di ascoltare gli altri invece che parlare di loro. Chi disprezza compra, ricordatevelo sempre.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa giornata invita alla calma. Prendetevi del tempo per riflettere e dedicarvi al vostro partner. Sul lavoro il periodo è un po’ incerto, soprattutto dal punto di vista finanziario. Ma con l’estate arriveranno belle novità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo cielo rende l’amore più semplice e potrete godere delle belle emozioni. Sul lavoro è un momento agitato ma vedrete che a fine mese tutto il difficile sarà solo un ricordo.

