Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 14 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete voglia di rivelare tutto quello che sentite dentro. Questo è un segno innovatore, capace di trascorrere momenti di totale apatia alternati ad altri in cui fa persino troppe cose in un solo giorno. Quello attuale è un periodo decisamente impetuoso. Siete più testardi che mai in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Volete riprendere quota se ci sono stati problemi ma non escludiamo che l’amore sia stato un banco di prova per tanti. Ci sono persone che hanno avuto seri fastidi o scontri in amore, altri che si chiedono se sia in questo momento troppo noioso vivere un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vi troviamo un po’ stanchi, nervosi, forse anche lontani da certi obiettivi che vi eravate prefissati di raggiungere in questo fine settimana. Questo non vuol dire che le cose non funzionano. Continua ad essere un cielo molto forte anche per quanto riguarda gli incontri. In lavoro c’è agitazione, magari per un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avere stelle interessanti per l’amore è importante perché alla base della vostra vita ci sono sempre i sentimenti. I nati sotto il segno del Cancro che riescono meglio nel lavoro sono quelli che hanno una buona base sentimentale, oppure grande sicurezza interiore. Grazie ad una persona speciale si torna ad essere positivi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Momento stimolante perché c’è tanta energia, tanta carica. Riuscite a dare a tutte le persone che vi circondano una scossa positiva.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi vi troviamo un po’ troppo assorti nei vostri pensieri, qualcuno di voi addirittura spegne il cellulare per non farsi disturbare. Non dovete comunque limitarvi, se ci sono situazioni pesanti dovete affrontarle e mettervi in gioco. Chi ha bisogno di aiuto è per voi come una calamita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete fatto un grande passo avanti nel corso degli ultimi giorni. Capiamo che ci sono state tensioni da superare e più volte abbiamo spiegato che molte provocazioni che il destino ha generato sono piovute dal cielo senza preavviso. Non escludiamo che molti di voi possano sentirsi traditi in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete molto ispirati in questa giornata, anche se non possiamo dire che stiate vivendo una fase facile per l’amore. Il nuovo aspetto di Venere, infatti, parla di una situazione un po’ complessa da gestire. Da qui a Marzo dell’anno prossimo le coppie in crisi dovranno capire che cosa sta accadendo, altrimenti si rischia di allontanarsi sempre di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete molto agitati in questa domenica, forse anche un po’ stanchi ma sempre pieni di buone iniziative per il futuro. E’ vero che il vostro è un Oroscopo molto intrigante, positivo con Giove amico, pianeta vostro governatore. Però anche quando abbiamo un cielo apparentemente perfetto, può sempre capitare la giornata no o quella in cui magari un programma slitta, oppure per vari motivi ci si sente fuori gioco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi troviamo sereni, da giovedì se ci sono state delle lontananze in amore si potranno colmare. Ricordiamo che Venere non è più in opposizione. Nel cielo della seconda metà di Agosto c’è più armonia, così i partner che durante i primi mesi hanno discusso possono ritrovare la voglia di stare insieme.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Alla ricerca di sensazioni che non si provavano da tempo, di qualche emozione trasgressiva, siete sempre più lontani dai pregiudizi. Ci sono tante responsabilità, è vero, ma adesso bisogna pensare a se stessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Luna è nel segno, Marte è in buon aspetto, riteniamo che questo sia un momento di forza proprio per recuperare energie perdute e una sensazione di benessere mancata di recente. Oggi i sentimenti tornano protagonisti e c’è una bella carica emotiva. Dovete limare alcune divergenze uscite fuori di recente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.